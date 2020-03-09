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沉寂一周後 北韓再發射三枚不明飛行物

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

尊重股東權益，創造企業價值

撰文 / 黃齊元(藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長)
圖／shutterstock圖庫
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軟銀是日本市值第三大的企業，創辦人孫正義被認為是日本經營之神，早年投資雅虎和阿里巴巴，賺了許多錢。然而近年風光不再，主要原因在於投資Uber和WeWork接連失利，損失慘重，總虧損接近百億美元。

孫正義的投資哲學是重押新經濟產業龍頭，以高估值搶標，而且速度極快，往往是他一個人拍板。問題是這不符合公司治理程序，有極大風險，引起投資人不滿，去年股價最高時接近6,000日圓，後來又曾腰斬。

上市公司價值的體現，來自股東的支持。經營者尊重股東權益，並交出好的績效，才能提升股價。台灣有些上市公司經營者，缺乏對股東的基本尊重，經常會有一些不尋常的舉動，間接損害了股東的權益。

一個例子是去年大聯大對文曄以公開收購形式收購30%股權，遭遇後者強烈抵抗。最後大聯大收購成功，但定調為財務性投資。值得關注的是，最近文曄公司宣布，趁著股價低檔，將辦理私募現增。另外，上週又宣布和祥碩換股合作，由於在授權資本額範圍內發行新股是董事會權限，因此不需股東會通過，不像矽品當初引進鴻海要經過股東會，因為要增加資本總額。

問題在哪裡？這非常有針對性，並將嚴重稀釋現有股東股權。大聯大持股將由原先29.9%降為23.2%，而且這還不算未來的私募、現增以及員工認股，如果後者全部實現，對股東權益影響極為嚴重。擺明就是為了反制大聯大，即使大聯大已宣布其買下的股權為財務性投資。

文曄將此次股東常會訂於3日27日召開，停過期間自1月28日開始，由於公開收購1月30日才截止，大聯大雖成為文曄30%之股東，但卻無法出席這次股東常會，也無法就相關議案行使表決權，合法但有違程序正義，說明文曄保衛經營權的居心，可謂不惜一切代價。

文曄於此時倉促辦換股、私募與現增（詢價圈購），其動機及目的不無可議之處，縱使文曄確有募資之需，也可依一般現增程序辦理（股東可行使優先承購權），為何要特別選擇私募或詢圈方式，刻意排除既有股東之參與？而且又再加上換股，完全不尊重其他股東權益。

文曄鄭董事長曾公開表示文曄合理股價是50.48-53.68，大聯大公開收購價格45.8太低，建議股東不要應賣。然而一般私募價格可低至市價80%，以近期文曄股價在38-40區間而言，私募價可以低到30.4-32之間，文曄經營團隊又如何自圓其說？

值得注意的是，這次不僅文曄股本增加28.8%，祥碩股本也增加15%，而且是以溢價21.58%換得文曄股權，對祥碩股東權益也有一定程度影響。大聯大入股文曄，完全是公開市場收購，沒有增加股本，文曄表示不希望整合，大聯大也予以尊重。然而文曄一連串動作，影響的不只是大聯大，還有所有股東權益，大量稀釋股本，這又是所謂的「策略合作」所能交待過去的？

重點是，經營團隊對公司有fiduciary duty，不應為捍衛經營權而稀釋或損害股東權益。然而台灣許多公司經營者並不這麼想，矽品當初引進鴻海不成，又想引進大陸紫光，換言之，寧可賣給中資，也不願意和同業合作，和文曄頗為相似。台灣產業同業仇恨之深，令人難以理解！

台灣資本市場正處在一個關鍵時刻，表面上很風光，但實質上存在嚴重的結構問題，形成M型化走勢。一端約10%是台積電等大咖，另一端10%是有題材的中小股，但其它絕大部分股票都缺乏成交量，成窒息狀態。

反觀中國大陸，最近科創版有一家澤璟生物醫藥上市，無業績，虧損達4億人民幣，上市募資23億，市值90億，目前市值高達170億。近期由於新冠肺炎，許多生技股均大漲。這說明中國資本市場的深度與廣度，早已遠超過台灣，我們焉能放縱公司治理不顧，放縱各種亂象？

最近川普宣布將對華為祭出第二波制裁，從供應鏈下手，將對台積電形成衝擊。全球經濟的寒冬即將來臨，中美供應鏈脫鉤，未來產業的整合趨勢不可避免。有趣的是，近期軟銀股價回溫，原因是其所持有的美國第四大電信公司Sprint，和第三大T-Mobile合併，成為市場老三，導致市值大漲，這個案子前後談了7年，美國公平會歷經2年多，才批准本案，印證全球產業整合趨勢。

找回台灣資本市場的價值，除了產業基本面，還要重塑遊戲規則，形成一個人人守法的環境，台股才有未來。

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