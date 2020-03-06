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美債殖利率再創歷史新低 市場預期Fed將再降息

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美國聯準會（Fed）在本周緊急降息2碼後，隨著投資人對於疫情的擔憂再起，美歐股市再度下挫，避險資金則進駐債市，引導成熟國家殖利率同步走低，其中，長天期跌幅居前，以致殖利率曲線趨於平坦，反映市場對於經濟前景的悲觀預期。終場10年期美債殖利率大跌14bps至歷史新低的0.912%；10年期德債則下跌4.8bps至-0.686%。

國內大型券商指出，聯邦基金利率期貨交易結果顯示，市場推測本月利率決策委員會（FOMC）例會時，聯準會將再度降息2碼，高於本周二（3日）緊急降息過後預期的1碼，反映投資人對於貨幣政策持續放鬆的高度期待，成為殖利率的一大壓力來源。

短線上，留意今日的2月就業報告發佈，過去五周的初領失業金人數逐周攀升，或反映疫情的衝擊浮現，預料數據表現中性偏空，恐再強化市場的降息預期。

此外，在聯準會本周降息後，美元隔夜拆款利率已從1.58%降至1.08%，但目前三個月及六個月期國庫券利率則分別滑落至0.61%、0.52%，顯示美國貨幣市場預期聯準會後續將再降息至少一次，尤其目前美國疫情的發展方興未艾。

需等到第2季中旬左右的治療藥品出爐後，局勢才得以有效控制，在此期間，相關的疫情管制措施，勢必造成經濟活動降溫，而聯準會仍有兩次例行會議，勢必得再度降息，達到安撫市場情緒的效果，有助於穩定金融市場的走勢。

降息 美國聯準會 疫情

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