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經濟部規劃3.3億元 助1.2萬商家上外送平台

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部次長王美花表示，經濟部將建立媒合平台，協助小型餐飲業者、傳統市場業者順利上架至外送平台。經濟部指出，除了幫助業者溝通合約，也會補助上架服務費用，讓餐飲小商家在這波疫情中得以紓困，所需預算為3.3億元，估有1.2萬商家受惠。

根據經濟部預算報告，在振興方案的規劃中，匡列預算3.3億元協助企業數位轉型，擴大銷售通路，導入外送服務及電商平台等數位行銷工具。

立法院財政委員會5日審查新冠肺炎的特別預算議題，委員指出，產業界預估有700億元損失，但在紓困預算中的「行銷補助」可能會讓電商、網紅去抽成，不像抵用券直接進入店家，實際上補助到店家的不多，應直接消費部分補助會更有感。

對此，王美花回應將會留意行銷過程中的抽成問題，不過，在現在正在疫情防疫期間，多數民眾選擇採用網購或外送平台等「宅經濟」消費模式時，經濟部規劃建立媒合平台，協助餐飲業者接觸外送業者，上架產品。

王美花並表示，過去小型餐飲業、夜市，甚至菜市場，並沒有使用外送平台的習慣，可能考量平台上架費、抽成太貴，因此都沒有加入，這部分經濟部目前正在洽談可能的外賣平台合作事宜，協助業者順利上架、也藉此數位轉型，政府也會提供業者上架費用的經費補貼。

經濟部說明，目前200.76億元特別預算，分配100億元用於捐助中小企業信用保證基金的專款；剩餘100.76億元，包括製造業及服務業新舊貸款的利息補貼的資金協助34.46億元，及振興措施66.3億元。

而振興措施的66.3億元，又分為製造業25.3億元及服務業約41億元，包含商圈、夜市、市場、零售、餐飲、會展等所需之數位轉型、人才培訓、環境優化、大型展銷活動及振興抵用券等，其中，就涵蓋了協助業者上架網購平台、外送平台的經費3.3億元。

餐飲業 經濟部 王美花

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