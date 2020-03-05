助業者拿轉單 勞動部放行11項製造業遇急單可免七休一

經濟部爭取許久電子零組件製造業等11項製造業，遇急單可適用七休一之鬆綁，勞動部將放行，預計明（6）日正式公告，自明起業者申請。目前因新冠肺炎疫情延燒，中國大陸工廠遲遲無法復工，很多企業轉單到台灣，勞動部此時放行，目的希望振興經濟。

勞動部高層官員表示，自美中貿易戰以來，台灣獲得轉單效應，台商回台投資，經濟部多次要求11項製造業可免七休一，讓廠商可以接急單、轉單；而新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，製造業為避免斷鏈，紛紛轉單到台灣，因此此時放行，代表政府協助業者因應這波衝擊。

勞動部同意11項製造業可免七休一是有兩大前提。一是基於非可預期性或緊急性的需求，可以鬆綁七休一；二是不同行業別設定不同申請限制，例如：鋼線鋼纜製造業一年不得超過6次、金屬加工用機械製造修配業一年不超過10次、其他9項行業別一年不超過12次。

勞動部表示，11項製造業遇有非預期性需求，如急單（不可預期之訂單），要適用免七休一，須先經工會或勞資會議同意後，並須向當地主管機關備查後，才可實施。11項製造業受僱勞工約有160萬名。

目前防疫所需口罩生產相關的紡織、人造纖維製造業也在這波鬆綁之列，亦即因應防疫需求，口罩工廠勞工將可連續工作12天。

因應美中貿易戰之轉單、及產線移回台灣，經濟部去年向勞動部提出11製造業有接急單生產需要，爭取免七休一，經濟部原本設定，免七休一門檻為一年不得鬆綁超過12次，或執行總天數不得超過半年；但勞動部諮詢委員認為11項製造業各情況不一，不應適用一致標準；而且，若一整年都處於急單狀態，應屬於常態，代表公司生意好，應該增補人力，而不是使用彈性例外。簡言之，經濟部要求一直遭勞動部打回票。

這次新冠肺炎疫情爆發，因應防疫，口罩工廠就有鬆綁七休一之需求，再加上疫情嚴重衝擊經濟，景氣急凍，大陸無法復工，台灣廠商既能獲得部分轉單，政府希望支持業者拿到單，振興國內經濟，或者減少衝擊，因此決定放行。

根據勞動部公告內容，11種行業為：鋼線鋼纜製造業、金屬加工用機械製造修配業、紡織業、人造纖維製造業、食品及飲料製造業、電子零組件製造業、電線及電纜製造業、塑膠製品製造業、印刷及有關事業、金屬製品製造業、非金屬礦物製品製造業等。