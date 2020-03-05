陳其邁：與唐鳳討論口罩實名制2.0 思考如何取得更方便

行政院副院長陳其邁今（5）日指出，我國口罩日產量目前為960萬片，3月9日預計達到1,000萬片，4月初則預計可達到1,300萬片以上；陳其邁也強調，已和行政院政委唐鳳，討論「口罩實名制2.0政策」，思考如何讓有需要的國人取得更方便。

陳其邁在臉書指出，行政院長蘇貞昌今日與各部會，針對新冠肺炎議題進行討論與超前部署。他表示，截至3月4日，口罩日產量已達到960萬片，3月9日新增60台機組到位後，可達1,000萬片，而4月初再增加30台機組後，可提升到1,300萬片以上。

陳其邁表示，因口罩產量持續提升，因此自3月5日起，實名制口罩無論是成人或兒童口罩，都可多領一片，此外，他也和政委唐鳳討論討論「口罩實名制2.0」政策，思考 口罩實名制再精進的方法，讓有需要的國人取得口罩更方便。

陳其邁表示，此外，對於疫情，院會中也提出幾項政策與建議，包括清明節祭祖返鄉人潮分流，提前做好準備；校園開始上課，傳染途徑除飛沫感染還有接觸感染，地方、學校要多宣導洗手重要性，勤洗手效果會比用酒精、乾洗手更加徹底。

陳其邁表示，由於居家檢疫、隔離者因防疫被限縮行動自由，應給予更多支持與鼓勵，但違反防疫規定、「趴趴走」者，地方政府應從重開罰，中央流行疫情指揮中心也將訂定裁罰指引，讓中央與地方政府攜手合作。

陳其邁表示，他也與衛福部長陳時中討論強化基層診所、藥師投入防疫的能量，並再與相關單位開會督促情形，持續加速快篩試劑生產。

陳其邁強調，對於疫情漸趨嚴峻，感謝每位台灣人在自己位置盡心盡力，才能讓台灣展現實力，成為近期國際矚目防疫範例，也希望多些體諒、友善彼此，大家一定能團結共度這個難關。