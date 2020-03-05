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經濟部核准 東貝光電台商回台、根留台灣三家

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（5）日召開歡迎台商回台方案、根留台灣方案審查會議，合計通過四案擴大投資台灣60億元，包括老牌 LED封裝廠東貝光電，以及汎銓科技、麥豐密封科技、昕琦科技。

經濟部指出，截至目前已有173家台商回流響應投資約7,188億元，帶來59,449個就業機會；50家根留台灣企業投資約1,045億元，可創造8,163個本國就業機會。

總計投資台灣三大方案已帶動379家企業投資約8,759億元，預估創造74,377個本國就業機會，後續約有80家企業排隊待審。

東貝光電通過台商回台方案，將斥資逾19億元在新北市五股工業區增設六條智能化產線，打造100%台灣製造的Mini / Micro LED產品，招募78位本國人才。

東貝是國內供應LED TV背光源最大廠，全球市占率超過20%，台灣三重、五股及中國揚州皆有生產基地。經濟部表示，台灣LED產業飽受紅色供應鏈競爭、貿易戰風聲鶴唳，但產業鏈上下仍力抗逆風拚突破，包括群創、友達均相繼返台擴產布局前瞻技術。

此外，看好未來半導體高階製程蓬勃發展，加上5G應用商機持續推升，汎銓科技決定在新竹市投資超過12億元添購分析設備，以滿足龍頭大廠客戶的多樣化需求，並將招募85位本國高階製程研發分析人才，持續讓台灣晶圓代工領先全球。

密封元件是跨國界高度競爭的產業，麥豐密封科技為了維持競爭力，加碼投資逾9億元在桃園楊梅建置自動化新廠，新增十條產線專攻汽車、半導體、醫療、電動車電池及新綠能等高精密度密封產品，提供從研發、製造到完成的total solution，約提供273個就業機會。

昕琦科技預期未來業績將倍數成長，斥資19億元加速擴廠，除了在現有楊梅廠房建置無塵室，同時新建楊梅二廠，導入21條自動化隱形眼鏡生產線，讓全世界都能感受台灣製造的高性價比產品，將可為大桃園地區帶來409個本國就業機會。

東貝光電 LED

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