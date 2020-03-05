蘇貞昌：減班休息期間 不可低於基本工資

行政院院長蘇貞昌今（5）日表示，勞動部將從就業安定基金動支新台幣41.25億元，協助勞工度過疫情。蘇揆也特別提醒，大家雖習慣說「無薪假」，但雇主不能完全不給薪，在勞資協商「減班休息」期間，仍不可低於基本工資，否則是違反勞基法。

蘇揆於臉書指出，勞動部於今日行政院院會中，報告將從就業安定基金動支41.25億元，協助勞工度過疫情。蘇揆表示，若民眾或身邊親友的工作受到新冠肺炎疫情影響，以下五點是勞工應有的權益。

第一，大家習慣說「無薪假」，但雇主不能完全不給薪，於勞資協商「減班休息」的期間，薪水仍然不可以低於基本工資（目前為每月2萬3,800元，否則是違反勞基法；第二，減班休息需勞工書面同意，且要通報勞工局。

第三，雇主若未依法處理，不但要補還工資，勞工也有權片面終止勞資關係、要求資遣費；第四，減班休息期間，不得兼職的限制應取消，員工有政府補助的職業訓練可以上、也有津貼可以領；第五，無論是諮詢勞動權益、檢舉雇主違法，「1995」勞工諮詢申訴專線24小時免付費，一通電話就能提供協助。

蘇揆強調，疫情影響不只威脅國人健康，所有勞工的家計都會面臨困難，政府不會只要求大家共體時艱，更會拿出作為相挺勞工。