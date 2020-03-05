無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

新冠肺炎疫情衝擊產業，部分廠商被迫休無薪假，連科學園區也難避免；南科已有某光電廠將於明（6）日起至本月底實施，23名員工受波及，業界感慨說，「最擔心的事情還是發生了」，就怕引發骨牌效應。

大陸在春節後開工率不如預期，打亂上下游供應鏈；這家在南科的光電廠受波及，因訂單驟減，每月減少4至5天的工時，日前經勞資開會協商達成協議，排定員工分批請休假，這23名資淺員工特休假不足，改休無薪假，預計實施到本月底。

「這是早晚會發生的事。」光電廠下游廠商張姓經理說，最擔心的事情還是發生了，疫情引爆後的景氣不確定感，業界都很悶、慌，也有因應，但要不受影響很難。

他指出，與上游廠商往來多年，近日也被卡掉或暫緩幾件訂單，同業也有類似情況，甚至春節後的春酒宴席，某家餐廳就取消300桌，業者損失慘重，希望能快點「止血」， 不要引發骨牌效應。

南科管理局坦言，台灣與大陸產業上下游互補密切，大陸因疫情影響年後開工率，台灣也受影響，日前提早因應，若減少工時每月已達16小時以上，鼓勵並協助申請勞動部「充電再出發訓練計畫」。

對於減少正常工時參加訓練課程勞工，得申請教育訓練津貼補助，補助金額比照每小時基本工資158元發給，補助訓練津貼時數提高為每月120小時(原為每月100小時)，參訓勞工最高可領到1萬8960。

另外，事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到350萬元(原為190萬元)，除可向管理局洽詢，詳情可電勞動力發展署雲嘉南分署，電話(06)6985945轉分機1308。