寶晶能源林邊太陽能電站 今動工

寶晶能源今（5）日舉行「城市發展電業-林邊99MW太陽能電站第一期」動工典禮，該公司董事長蔡佳晉表示，將於未來三年內在屏東縣林邊鄉、枋寮鄉等鄉鎮建置300MW的太陽能電廠，為台灣環境提供永續綠能。

「林邊99MW太陽能電站第一期」動工典禮由寶晶能源董事長蔡佳晉主持，邀請屏東縣長潘孟安、能源局、台電及銀行界代表等近百位代表參加。

蔡佳晉表示，雖然農地都更比建地都更還要難，但可提供老農們穩定的收入，他希望未來3年能夠在林邊和枋寮地區，順利建構300MW的太陽能電廠。

該公司並指出，在屏東縣境內，寶晶能源將在2020年上半年至少送出80MW的太陽光電發電籌設計畫，累積過往已送出的60MW籌設計畫，屆時在2021年上半年將完成140MW以上的併聯發電。

而在2025年之前，寶晶在屏東的總建置量會擴展到500MW，預計在3年內朝上市櫃之路前進。