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無薪假仍有薪水 將補助差額5成

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

減班休假，勞工將獲得補助！勞動部紓困放案出爐，常務次長林三貴5日表示，針對勞工減班休假（無薪假者），會補助薪水與實給薪資差額的50%。短期內也將推出為期3個月的「充電再出發」計畫，勞工可在3個月內，每個月最高可領18960元。

充電再出發計畫

林三貴提到，要向外界澄清所謂無薪假並非無「薪」假，應該正名為「減班休息」，雇主在期間仍應發放基本工資。勞動部針對減班休息者有提出短、中期計畫。短期有為期3個月的「充電再出發」計畫，每個月最高可領18960元訓練補助。如果不參加就業訓練，3個月內可補助勞保薪資扣除實給薪資的50%。

勞動部勞力發展署副署長施貞仰解釋，如果以最高投保薪資為45800元計算，放無薪假雇主最低給23800元計算，相減後為22000元，勞動部將補助50%，為11000元。如果疫情惡化，未來參加教育訓練，最高可領70%的差額補助15400元（此時就沒有充電再出發計畫）。

失業領投保薪6成

失業勞工方面，將會從就安基金給付，給付標準是投保薪資的60%，如果疫情持續蔓延，最高可以領9個月，失業勞工就學子女也有補助。疫情間，高中職者每名4000元，大專院校者，公立13600元、私立24000元。為了增加雇主增僱失業人員，如雇用失業超過1個月者，會發給企業每個月每人5千元補助。

針對企業，除了最高200萬元的安全設備改善補助外，也會從就保基金撥款，協助企業設置關懷、紓壓課程。另外，「安穩僱用計畫」中，勞動部為促進企業僱用失業勞工，如有僱用失業超過1個月者，雇主可獲得每人5000元補助，最高6個月。

針對民眾黨立委賴香伶先前質疑，運輸業者沒有獲得勞動部的保障，施貞仰則表示，勞動部保障是具有明確雇傭關係的勞工，靠行、承攬等非傳統勞動，運輸業者在這次紓困中由交通部負責，也是每小時158元、120小時的就業轉型補助。勞動部相關計畫將於5日下午討論後，儘速拍板執行。

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