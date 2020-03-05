CIP彰芳與西島離岸風場 900億資金到位、正式開工

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）宣布彰芳與西島離岸風場專案融資近新台幣900億元今（5）日正式到位。是台灣首件由本土銀行中國信託擔任共同財務顧問及領銜主辦，且唯一獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資，在產業鏈、投資、融資、保險等投入，均為台灣風電史最高本土化紀錄。

CIP在彰化外海的彰芳與西島兩座離岸風場共計獲配600MW裝置容量，以「整場下單、超前超買」力挺政府國產化政策，已於去年通過國產化審查。自順利融資到位後，CIP已正式對國外與本土供應鏈發出開工通知。

CIP指出，本次專案融資計畫創台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額，共計25家國內外金融機構聯貸，包含六家本土銀行，另有台灣人壽與全球人壽二家本土壽險公司除直接入股投資，也積極參與融資，合計國內金融機構融資占比總計超過30%。

此外，CIP表示，這是首件本土銀行參與主導發展，由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問以及共同領銜主辦，獲得六個國家之出口信貸（ECA）大力支持，橫跨日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭，寫下台灣離岸風電史上最高ECA信用擔保比例。

CIP台灣區執行長侯奕愷表示，在歐盟提出的「綠色新政」中，綠能議題即是希望歐洲與各國緊密合作為環境努力，其中CIP自2017年進入台灣離岸風市場以來，台灣離岸風電更被視為歐洲在台投資的指標性項目，本次CIP專案融資案通過，代表歐洲與台灣已建立綠能永續與產業共榮的夥伴關係 。

CIP台灣區開發長許乃文指出，彰芳西島風場的訂單催生了本土水下基礎、離岸風機與大型海工產業鏈，但僅憑彰芳西島與中能風場900MW的容量，不足以讓本土產業練兵。

因此，CIP認為，政府在第三階段區塊開發需維持現階段本土化的眾項目，以確保我國內需市場能充份鍛鍊本土供應鏈、創造良性競爭，之後才有進軍國際的可能。

許乃文並說，在融資國產化、保險國產化、以致投資國產化三面向上，政府應積極提出比之前潛力場址遴選時更高的標準，才可壯闊台灣的離岸風電前景。