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國泰×TFT跳脫框架 推出跨界人才培育計畫

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

國泰金控今年人才招募又有新創舉，結合了非營利組織「為台灣而教（Teach For Taiwan，簡稱TFT）」開啟推動「跨界」人才培育創舉，展開多元攬才計畫。

「國泰與TFT結緣是從關懷偏鄉學童教育開始，今年更深化在人才培育，特別是TFT和國泰對於人才有著共同理念，都需要熱情、持續不斷的學習力、使命感與解決問題的能力，讓雙方一拍即合。」國泰金控副總經理翁德雁說。

國泰看見數位時代的趨勢，除了成立「數位數據暨科技發展中心」積極延攬數位數據、新創科技等人才，更推動集團數位時代轉型，以「What if We Could」為核心精神，希望推動所有員工思維及作事方法的改變。在人才培育上，國泰也跳脫金融業過去徵才著重財金專業的刻板印象，而以「有想法、熱情、勇於挑戰、追求各種可能性」的人才為目標，也促成了此次與TFT的跨界人才合作。翁德雁表示，「新世代的人才不光是要具備專業，更需要有想像力、創造力、持續學習、溝通協調、和解決問題的能力」，這與TFT對於人才的看法不謀而合。

這次跨界人才培育的合作主要有三種型態：

一、 如果還不是國泰的員工，但同時錄取國泰的職缺以及取得 TFT 計畫的錄取資格，就可以先完成 TFT 的 2 年計畫，再到國泰報到上班。

二、 如果是國泰的員工可優先面試TFT，若又取得 TFT 計畫的錄取資格，可以依公司規定申請留職停薪，讓員工完成 TFT 的計畫再復工。

三、 如果曾經是 TFT 的校友，應徵國泰的職缺，則可以獲得優先面試權。

TFT教師創造社會價值 走出鍵盤熱血用行動具體實現

為台灣而教（TFT）創辦人劉安婷表示，「TFT已經邁入第7年，累積送出超過170位TFT教師，影響超過5,000名孩子。從這群願意投入偏鄉小學兩年任教的教師身上，我們看見擁抱挑戰的抗壓性、解決問題的系統思考和溝通協調的能力，這些特質與能力不僅回應台灣偏鄉教育資源的挑戰，也可能是企業招募人才的理想類型。」而讓人才走到有需要的地方，正是TFT和國泰這次跨界人才合作的初衷。

劉安婷分享說，美國前總統歐巴馬曾提到，他身邊許多值得信賴的幕僚都來自相關計畫，他們不但能夠看見真正的問題，而且有非常多的連結，他們的夥伴散布教育現場、創業界、政策界、媒體界，也有在教師工會的，因此有更多元的視角，思考問題如何解決。」這樣的青年人才不單是TFT要找的人，同樣也是企業和社會需要的人才。

「我們希望藉由與國泰的跨界人才合作，讓更多關懷這塊土地的人，能夠走出鍵盤熱血，挽起袖子，不作局外人，而是非常接地氣的實際做出突破性嘗試來改變，創造自我以及社會價值。」是劉安婷期許雙方合作能夠帶來的目標效益。

國泰金控 TFT 偏鄉教育

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