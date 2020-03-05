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企業數位轉型 立委：以大數據拓海外

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
邱臣遠表示，雖然蘇貞昌院長強調紓困會雨露均霑，但目前只著重在傳統的旅遊業，新創公司如平台式的旅遊業者也應顧及。(Photo by 影片截圖)
邱臣遠表示，雖然蘇貞昌院長強調紓困會雨露均霑，但目前只著重在傳統的旅遊業，新創公司如平台式的旅遊業者也應顧及。(Photo by 影片截圖)

國內產業受到疫情重創，卻是中小企業數位轉型的契機！國發會主委陳美伶5日在立法院「COVID-19對我國產業衝擊暨業務報告」中指出，近來電商平台逆勢成長，可見數位經濟能夠藉機發展。立委邱臣遠提醒，應以大數據收集海外市場的消費習慣，幫助中小企業進軍海外。

打造數據交換平台

「新冠肺炎對台灣是危機也是轉機！」陳美伶表示，台灣的產業需即刻啟動「數位轉型」和「資料經濟」的工作。第一，國發會將積極推動智慧政府「T-Road」骨幹網路並研擬專法，以開放政府資料給民間多元運用，同時兼具法律保障。

第二，扶植螞蟻雄兵的新創產業如外送平台，並加速中小企業的數位轉型（目前僅4.06%從事數位創新）；第三，陳美伶強調，「資料」是數位時代最重要的戰略資產，但目前擁有龐大數據的公私部門（如健保、電子發票等數據）多半各自為政，國發會將打造「數據交換平台」，以建立資料治理的模式。

大數據海外收集

「目前紓困條例和預算對於內需市場著墨甚多，但海外市場更加重要。」立委邱臣遠質詢時指出，特別是東南亞有潛力的市場，有不少台商深耕當地已久，期望國發基金未來能與海外台商連結，建立「產業數位中心」，以大數據收集當地人的消費習慣等，作為國內中小企業進軍海外的指引。

邱臣遠也表示，雖然蘇貞昌院長強調紓困會雨露均霑，但目前只著重在傳統的旅遊業，新創公司如平台式的旅遊業者也應顧及。陳美伶則承諾，政府不會漏掉新創產業，也希望持續扶植新創公司以在國際上佔有一席之地。

客運、餐飲業遺珠

「客運業和餐飲業是紓困的遺珠之憾！」立委林岱樺也向國發會提出建言，可以比照計程車給予客運業者油料補貼，或仿照桃園機場免除土地或房屋的租金和權利金。她也提到，有餐飲業者指出，由於外送平台對餐飲業有抽成，政府應協調餐廳與其他合法貨運業者簽訂外送的承攬契約，以保障其收入。

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餐飲業 陳美伶 國發會

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