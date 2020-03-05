全球石油需求銳減 OPEC被迫減產

在疫情下，石油危機將超越金融風暴？隨著疫情在全球擴散，產油國面臨需求銳減的危機，石油輸出國組織OPEC被迫全面減產。研究機構HIS Markit表示，由於學校和辦公室關閉，航空公司取消航班，加上人們足不出戶，第1季石油需求將達到有史以來最大降幅，甚至比2008金融危機更嚴重。

OPEC將協調減產

根據《CNN》報導，IHS Markit預計第1季全球石油需求較2019年每天（9,980萬桶）減少380萬桶。副總裁兼石油市場主管吉姆·伯克哈德表示，這屬於「突發性的需求衝擊，目前的降幅前所未見。」OPEC成員國和產油國盟友5日將在維也納舉行會議，OPEC面臨宣布另一波協調減產的壓力。

疫情憂慮情緒已將石油帶入熊市，全球指標布蘭特原油期貨交易價格為每桶52.65美元，比1月初的近期峰值低逾23%。美國原油交易價格為48.22美元，也比近期高點低了近24%。但即使OPEC行動一致可能也不足以穩定市場，高盛集團表示，OPEC還需要同意將每日產量減少至少100萬桶，才能避免急劇拋售的壓力。

2020需求將萎縮

根據《財經郵報》報導，OPEC可能在第2季將日產量削減60萬至100萬桶，同時將12月宣布的日產量210萬桶減產協議延長至2020年底。據報，沙烏地阿拉伯仍在遊說尋求俄羅斯的支持，俄羅斯雖不是OPEC成員國，但近年來已與OPEC同步協調石油生產水平。

由於預期將進一步減產，本週全球石油價格已經開始上漲，但情況仍然嚴峻，在冠狀病毒爆發之前，原本預計需求將每天增加110萬桶。HIS Markit預測，即使下半年需求恢復，2020年全年需求也將萎縮。

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