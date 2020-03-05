快訊

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

打臉官媒抗疫暖新聞 醫界蔡康永爆紅…只因說實話

全球石油需求銳減 OPEC被迫減產

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
隨著疫情在全球擴散，產油國面臨需求銳減的危機，石油輸出國組織OPEC被迫採取緊急應變。（photo by Flickr）
隨著疫情在全球擴散，產油國面臨需求銳減的危機，石油輸出國組織OPEC被迫採取緊急應變。（photo by Flickr）

在疫情下，石油危機將超越金融風暴？隨著疫情在全球擴散，產油國面臨需求銳減的危機，石油輸出國組織OPEC被迫全面減產。研究機構HIS Markit表示，由於學校和辦公室關閉，航空公司取消航班，加上人們足不出戶，第1季石油需求將達到有史以來最大降幅，甚至比2008金融危機更嚴重。

OPEC將協調減產

根據《CNN》報導，IHS Markit預計第1季全球石油需求較2019年每天（9,980萬桶）減少380萬桶。副總裁兼石油市場主管吉姆·伯克哈德表示，這屬於「突發性的需求衝擊，目前的降幅前所未見。」OPEC成員國和產油國盟友5日將在維也納舉行會議，OPEC面臨宣布另一波協調減產的壓力。

疫情憂慮情緒已將石油帶入熊市，全球指標布蘭特原油期貨交易價格為每桶52.65美元，比1月初的近期峰值低逾23%。美國原油交易價格為48.22美元，也比近期高點低了近24%。但即使OPEC行動一致可能也不足以穩定市場，高盛集團表示，OPEC還需要同意將每日產量減少至少100萬桶，才能避免急劇拋售的壓力。

2020需求將萎縮

根據《財經郵報》報導，OPEC可能在第2季將日產量削減60萬至100萬桶，同時將12月宣布的日產量210萬桶減產協議延長至2020年底。據報，沙烏地阿拉伯仍在遊說尋求俄羅斯的支持，俄羅斯雖不是OPEC成員國，但近年來已與OPEC同步協調石油生產水平。

由於預期將進一步減產，本週全球石油價格已經開始上漲，但情況仍然嚴峻，在冠狀病毒爆發之前，原本預計需求將每天增加110萬桶。HIS Markit預測，即使下半年需求恢復，2020年全年需求也將萎縮。

【更多精采內容，詳見

OPEC 石油 俄羅斯

延伸閱讀

是否減產因應疫情產油國意見分歧 油價走跌

金價小跌因避險需求消退　OPEC+減產立場分歧令油價跌

OPEC+救油價 喊擴大減產

油價看漲 塑化股振奮

相關新聞

全球石油需求銳減 OPEC被迫減產

在疫情下，石油危機將超越金融風暴？隨著疫情在全球擴散，產油國面臨需求銳減的危機，石油輸出國組織OPEC被迫全面減產。研究機構HIS Markit表示，由於學校和辦公室關閉，航空公司取消航班，加上人們足

企業數位轉型 立委：以大數據拓海外

國內產業受到疫情重創，卻是中小企業數位轉型的契機！國發會主委陳美伶5日在立法院「COVID-19對我國產業衝擊暨業務報告」中指出，近來電商平台逆勢成長，可見數位經濟能夠藉機發展。立委邱臣遠提醒，應以大

國發基金連踩四地雷 立委砲轟：不是銀行紓困中心

立法院經濟委員會今請國發會進行業務報告，國發基金頻傳踩雷，成為多名立委關注焦點，立委楊瓊瓔一連舉出國發基金近期投資4大地...

新冠疫情國際案例煞不住 估汽油下周降0.5元

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外的國家確診病例數量激增，再次影響油價，加上新台幣升值，預估下周汽、柴油零售...

台美磋商 貿協搭數位平台

美國在台協會理事主席莫健昨（4）日拜訪外貿協會董事長黃志芳、參觀台美商務交流中心，莫健認為，現階段台美夥伴關係以「供應鏈重組鏈結」為要，目前也是最佳時機。

名家觀點／黑天鵝來襲，那就比它飛得更高！

如果有一天，當你走在街上卻發現周遭不見人車蹤影，公家機關、學校和商家大門緊閉，百業蕭條，唯有藥房門前綿延長達百米的人龍，正焦慮地等待口罩、酒精開售，會是什麼心情？

投審會防假投資真移民

去年香港發生「反送中」運動，出現港資大舉來台現象。經濟部投審會統計，2019年全年來台投資額6.47億美元，激升87%，創史上新高。

假投資真移民？投審會擬調整港資審查基準

去年反送中運動影響，港資大舉來台，二○一九年全年來台投資額六點四七億美元，激升百分之八十七，創史上新高。為防堵「假投資、真移民」，投審會昨天表示，已在研議調整審查基準，要將資金導入實質經濟。

國際機構下修台經濟成長率 主計長：600億紓困若執行可保2

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國際機構將台灣今年經濟成長率預估下修至百分之一點九。不過行政院主計總處主計長朱澤民昨天在立法院答詢國民黨立委曾銘宗時指出，國內電商、外送平台發達，疫情對消費的影響，未如想像中嚴重；只要六百億元「肺炎防治及紓困振興特別預算」能夠順利通過、執行，台灣經濟成長率「保二」沒問題。

瑞芳產業園 迎回流台商

新北市政府投入30億元打造「瑞芳第二產業園區」，面積30公頃，目前正在工業區報編程序，預計2022年動工，2024年完工啟用。

太空產業化 瞄準美國衛星鏈

朝野立委關切我國太空產業發展。科技部長陳良基昨（4）日在立法院表示，美國為布局6G通訊，美國太空探索公司（SpaceX）「星鏈計畫」（Starlink）將發射1.2萬顆微衛星，覆蓋全地球；台灣資通訊產業具有優勢，科技部將協助台廠打入美國低軌衛星供應鏈，爭取訂單。

主計長：今年GDP保2沒問題

新冠肺炎衝擊經濟，國際機構將台灣今年經濟成長率預估下修至1.9%。不過行政院主計總處主計長朱澤民昨（4）日指出，只要新台幣600億元特別預算能夠順利通過、執行，今年台灣經濟成長率「保2」沒問題。

熱門新聞

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

國巨財務長是她 美女會計師張嵐菁轉戰

新冠肺炎衝擊經濟 這兩產業卻可能因禍得福

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

振興抵用券每人發600至800元 電子實體並行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。