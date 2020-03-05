國發基金連踩四地雷 立委砲轟：不是銀行紓困中心

立法院經濟委員會今請國發會進行業務報告，國發基金頻傳踩雷，成為多名立委關注焦點，立委楊瓊瓔一連舉出國發基金近期投資4大地雷案，砲轟國發會主委陳美伶：「國發基金不是銀行紓困中心！」質疑投資案審查過程有問題。

國發基金頻踩雷從去年開始就備受立法院關注，今新一輪立法院會期再次成為立委關注焦點。立委楊瓊瓔一開頭就質疑，國發基金當冤大頭，政府花費千億元希望提升創新，國發基金審查時怎樣的產業與企業可以投資？陳美伶表示，要經審慎評估，投資內容需符合台灣未來產業發展，包含財務與人員投資機制要符合條件，且要做財務評估。

楊瓊瓔再問陳美伶，國發基金投資案審查人員編制如何？陳美伶回應，承辦人員編制上有30人，但在評估時都會找外面專家、學者，與有創業經驗的企業家。

楊瓊瓔再列舉近期國發基金近期踩雷的四個案子，包含如興、陽明海運、寶德與東貝光電，如興在去年7月違反證交法，陽明海運目前股價5元但當初國發基金認購卻高達10.48元，寶德申請破產，東貝光電投資不到8個月股價暴跌兩成。

陳美伶表示，如興案子當初申請是一個增資案，且有創新元素，去年如興違反證交法是董事長個人的問題，已進入司法程序；陽明海運案是整個大環境的問題，雖非創新轉型計畫投資，但是配合國家政策，「且此投資不在我任內」；寶德案子也是國民黨執政時的決策，寶德破產程序還沒結束，還無法評估賠多少錢。

楊瓊瓔則抨擊，國發基金說審查時都有請專家學者，但卻一連四個重彈，砲轟國發會：「國發基金又不是銀行紓困中心！」。陳美伶表示：「投資是有風險，報導並非全部是事實。」

據悉，國發基金投資東貝、寶德、如興等投資金額超過40億元，若加上參與認購陽明海運私募增資普通股的10.4億元，投資卻踩雷的金額達50億元。

經濟委員會今最終也提出臨時提案，要求國發會在兩周內提供經委會截至去年底的投資成效，且必須於一個月內向經委會提出改善國發基金投資績效書面報告。