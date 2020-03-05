快訊

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

打臉官媒抗疫暖新聞 醫界蔡康永爆紅…只因說實話

國發基金連踩四地雷 立委砲轟：不是銀行紓困中心

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
國發基金一連踩4地雷，國發會主委陳美伶今在經濟委員會上解釋情況。記者戴瑞瑤／攝影
國發基金一連踩4地雷，國發會主委陳美伶今在經濟委員會上解釋情況。記者戴瑞瑤／攝影

立法院經濟委員會今請國發會進行業務報告，國發基金頻傳踩雷，成為多名立委關注焦點，立委楊瓊瓔一連舉出國發基金近期投資4大地雷案，砲轟國發會主委陳美伶：「國發基金不是銀行紓困中心！」質疑投資案審查過程有問題。

國發基金頻踩雷從去年開始就備受立法院關注，今新一輪立法院會期再次成為立委關注焦點。立委楊瓊瓔一開頭就質疑，國發基金當冤大頭，政府花費千億元希望提升創新，國發基金審查時怎樣的產業與企業可以投資？陳美伶表示，要經審慎評估，投資內容需符合台灣未來產業發展，包含財務與人員投資機制要符合條件，且要做財務評估。

楊瓊瓔再問陳美伶，國發基金投資案審查人員編制如何？陳美伶回應，承辦人員編制上有30人，但在評估時都會找外面專家、學者，與有創業經驗的企業家。

楊瓊瓔再列舉近期國發基金近期踩雷的四個案子，包含如興、陽明海運、寶德與東貝光電，如興在去年7月違反證交法，陽明海運目前股價5元但當初國發基金認購卻高達10.48元，寶德申請破產，東貝光電投資不到8個月股價暴跌兩成。

陳美伶表示，如興案子當初申請是一個增資案，且有創新元素，去年如興違反證交法是董事長個人的問題，已進入司法程序；陽明海運案是整個大環境的問題，雖非創新轉型計畫投資，但是配合國家政策，「且此投資不在我任內」；寶德案子也是國民黨執政時的決策，寶德破產程序還沒結束，還無法評估賠多少錢。

楊瓊瓔則抨擊，國發基金說審查時都有請專家學者，但卻一連四個重彈，砲轟國發會：「國發基金又不是銀行紓困中心！」。陳美伶表示：「投資是有風險，報導並非全部是事實。」

據悉，國發基金投資東貝、寶德、如興等投資金額超過40億元，若加上參與認購陽明海運私募增資普通股的10.4億元，投資卻踩雷的金額達50億元。

經濟委員會今最終也提出臨時提案，要求國發會在兩周內提供經委會截至去年底的投資成效，且必須於一個月內向經委會提出改善國發基金投資績效書面報告。

國發基金 陽明海運 東貝光電

延伸閱讀

立委建議振興券數位化 國發會：已向經濟部提建議

陳美伶：振興產業要超前部署 方案有中長期計畫

國發會：若3月底前疫情未趨緩 台灣總體經濟損失將擴大

600億紓困預算 陳美伶：初估可挹注GDP約0.23%

相關新聞

全球石油需求銳減 OPEC被迫減產

在疫情下，石油危機將超越金融風暴？隨著疫情在全球擴散，產油國面臨需求銳減的危機，石油輸出國組織OPEC被迫全面減產。研究機構HIS Markit表示，由於學校和辦公室關閉，航空公司取消航班，加上人們足

企業數位轉型 立委：以大數據拓海外

國內產業受到疫情重創，卻是中小企業數位轉型的契機！國發會主委陳美伶5日在立法院「COVID-19對我國產業衝擊暨業務報告」中指出，近來電商平台逆勢成長，可見數位經濟能夠藉機發展。立委邱臣遠提醒，應以大

國發基金連踩四地雷 立委砲轟：不是銀行紓困中心

立法院經濟委員會今請國發會進行業務報告，國發基金頻傳踩雷，成為多名立委關注焦點，立委楊瓊瓔一連舉出國發基金近期投資4大地...

新冠疫情國際案例煞不住 估汽油下周降0.5元

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外的國家確診病例數量激增，再次影響油價，加上新台幣升值，預估下周汽、柴油零售...

台美磋商 貿協搭數位平台

美國在台協會理事主席莫健昨（4）日拜訪外貿協會董事長黃志芳、參觀台美商務交流中心，莫健認為，現階段台美夥伴關係以「供應鏈重組鏈結」為要，目前也是最佳時機。

名家觀點／黑天鵝來襲，那就比它飛得更高！

如果有一天，當你走在街上卻發現周遭不見人車蹤影，公家機關、學校和商家大門緊閉，百業蕭條，唯有藥房門前綿延長達百米的人龍，正焦慮地等待口罩、酒精開售，會是什麼心情？

投審會防假投資真移民

去年香港發生「反送中」運動，出現港資大舉來台現象。經濟部投審會統計，2019年全年來台投資額6.47億美元，激升87%，創史上新高。

假投資真移民？投審會擬調整港資審查基準

去年反送中運動影響，港資大舉來台，二○一九年全年來台投資額六點四七億美元，激升百分之八十七，創史上新高。為防堵「假投資、真移民」，投審會昨天表示，已在研議調整審查基準，要將資金導入實質經濟。

國際機構下修台經濟成長率 主計長：600億紓困若執行可保2

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國際機構將台灣今年經濟成長率預估下修至百分之一點九。不過行政院主計總處主計長朱澤民昨天在立法院答詢國民黨立委曾銘宗時指出，國內電商、外送平台發達，疫情對消費的影響，未如想像中嚴重；只要六百億元「肺炎防治及紓困振興特別預算」能夠順利通過、執行，台灣經濟成長率「保二」沒問題。

瑞芳產業園 迎回流台商

新北市政府投入30億元打造「瑞芳第二產業園區」，面積30公頃，目前正在工業區報編程序，預計2022年動工，2024年完工啟用。

太空產業化 瞄準美國衛星鏈

朝野立委關切我國太空產業發展。科技部長陳良基昨（4）日在立法院表示，美國為布局6G通訊，美國太空探索公司（SpaceX）「星鏈計畫」（Starlink）將發射1.2萬顆微衛星，覆蓋全地球；台灣資通訊產業具有優勢，科技部將協助台廠打入美國低軌衛星供應鏈，爭取訂單。

主計長：今年GDP保2沒問題

新冠肺炎衝擊經濟，國際機構將台灣今年經濟成長率預估下修至1.9%。不過行政院主計總處主計長朱澤民昨（4）日指出，只要新台幣600億元特別預算能夠順利通過、執行，今年台灣經濟成長率「保2」沒問題。

熱門新聞

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

國巨財務長是她 美女會計師張嵐菁轉戰

新冠肺炎衝擊經濟 這兩產業卻可能因禍得福

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

振興抵用券每人發600至800元 電子實體並行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。