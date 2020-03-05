最新無薪假累積家數49家 共1,951人
受新冠肺炎疫情不斷擴大衝擊，國內產業受到嚴重影響，據勞動部統計，截至3月3日為止，實施無薪假的業者計有49家、共1,951人。
行政院發言人Kolas Yotaka今日表示，無薪假的說法並不正確，勞動部已改稱為「減班休息」，希望不要再使用無薪假的名詞。勞動部官員補充說，因受疫情衝擊，雇主與員工協議，同意以減班休息的方式因應，減班休息期間雇主還是要支付勞工基本薪資的。
勞動部指出，在協助減班休息勞工部分，日前已經啟動「充電再出發計畫」，提高補助企業辦理訓練費用及勞工參與訓練津貼；接下來將推動「安心就業計畫」，補貼減班休息勞工部分薪資差額，協助勞資雙方穩住僱用關係。在未來，若疫情嚴峻，受影響產業面擴大，減班休息人數增多，將依照就業保險法啟動僱用安定措施。
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