快訊

世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

最新無薪假累積家數49家 共1,951人

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

受新冠肺炎疫情不斷擴大衝擊，國內產業受到嚴重影響，據勞動部統計，截至3月3日為止，實施無薪假的業者計有49家、共1,951人。

行政院發言人Kolas Yotaka今日表示，無薪假的說法並不正確，勞動部已改稱為「減班休息」，希望不要再使用無薪假的名詞。勞動部官員補充說，因受疫情衝擊，雇主與員工協議，同意以減班休息的方式因應，減班休息期間雇主還是要支付勞工基本薪資的。

勞動部指出，在協助減班休息勞工部分，日前已經啟動「充電再出發計畫」，提高補助企業辦理訓練費用及勞工參與訓練津貼；接下來將推動「安心就業計畫」，補貼減班休息勞工部分薪資差額，協助勞資雙方穩住僱用關係。在未來，若疫情嚴峻，受影響產業面擴大，減班休息人數增多，將依照就業保險法啟動僱用安定措施。

勞動部 疫情 無薪假

延伸閱讀

協助勞工因應疫情 勞動部編列41.25億元

「無薪假」勞工 可獲薪資補償加訓練津貼

沒有無薪假？蘇揆也想來個諾貝爾獎？

6千訂房取消 桃竹苗團體戰自救

相關新聞

新冠疫情國際案例煞不住 估汽油下周降0.5元

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外的國家確診病例數量激增，再次影響油價，加上新台幣升值，預估下周汽、柴油零售...

台美磋商 貿協搭數位平台

美國在台協會理事主席莫健昨（4）日拜訪外貿協會董事長黃志芳、參觀台美商務交流中心，莫健認為，現階段台美夥伴關係以「供應鏈重組鏈結」為要，目前也是最佳時機。

名家觀點／黑天鵝來襲，那就比它飛得更高！

如果有一天，當你走在街上卻發現周遭不見人車蹤影，公家機關、學校和商家大門緊閉，百業蕭條，唯有藥房門前綿延長達百米的人龍，正焦慮地等待口罩、酒精開售，會是什麼心情？

投審會防假投資真移民

去年香港發生「反送中」運動，出現港資大舉來台現象。經濟部投審會統計，2019年全年來台投資額6.47億美元，激升87%，創史上新高。

假投資真移民？投審會擬調整港資審查基準

去年反送中運動影響，港資大舉來台，二○一九年全年來台投資額六點四七億美元，激升百分之八十七，創史上新高。為防堵「假投資、真移民」，投審會昨天表示，已在研議調整審查基準，要將資金導入實質經濟。

國際機構下修台經濟成長率 主計長：600億紓困若執行可保2

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國際機構將台灣今年經濟成長率預估下修至百分之一點九。不過行政院主計總處主計長朱澤民昨天在立法院答詢國民黨立委曾銘宗時指出，國內電商、外送平台發達，疫情對消費的影響，未如想像中嚴重；只要六百億元「肺炎防治及紓困振興特別預算」能夠順利通過、執行，台灣經濟成長率「保二」沒問題。

瑞芳產業園 迎回流台商

新北市政府投入30億元打造「瑞芳第二產業園區」，面積30公頃，目前正在工業區報編程序，預計2022年動工，2024年完工啟用。

太空產業化 瞄準美國衛星鏈

朝野立委關切我國太空產業發展。科技部長陳良基昨（4）日在立法院表示，美國為布局6G通訊，美國太空探索公司（SpaceX）「星鏈計畫」（Starlink）將發射1.2萬顆微衛星，覆蓋全地球；台灣資通訊產業具有優勢，科技部將協助台廠打入美國低軌衛星供應鏈，爭取訂單。

主計長：今年GDP保2沒問題

新冠肺炎衝擊經濟，國際機構將台灣今年經濟成長率預估下修至1.9%。不過行政院主計總處主計長朱澤民昨（4）日指出，只要新台幣600億元特別預算能夠順利通過、執行，今年台灣經濟成長率「保2」沒問題。

無證移工助防疫 健康權益無人理

「百萬移工是防疫最重要的人力，政府難道不用關心他們的健康？」台灣國際勞工協會等4日聚集行政院大門口大聲疾呼，要求政府正視無證移工的權益，給予合法身份以執行勤務，並將移工納入防疫網等。成員許惟棟說：「別忘了有多少無證移工在醫院工作，就代表有多少人要被照顧。」

王品危機入市 新品牌「和牛涮」開幕

新冠疫情擴散重創觀光餐飲業，不過，王品（2727）集團危機入市，新品牌和牛涮日式鍋物放題今日正式開幕。

台灣1年內經濟 近60%美商仍樂觀

新冠肺炎疫情正在全球快速擴大，台北市美國商會今日公布「2020商業景氣調查」，結果顯示疫情爆發前，會員對台灣經濟發展的樂觀比率高達73%，但疫情擴大後驟降為53%。所幸，仍有近60%的美商會員對台灣未來12個月的經濟前景展現樂觀態度，和去年相較上升14個百分點，且對台灣未來三年的經濟展望樂觀度更高，70.6%受訪者給予正面回應。

熱門新聞

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

國巨財務長是她 美女會計師張嵐菁轉戰

新冠肺炎衝擊經濟 這兩產業卻可能因禍得福

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

振興抵用券每人發600至800元 電子實體並行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。