商研院商業服務業景氣 疫情過後可望V型反彈

商研院今（5）日發布最新台灣「商業服務業」景氣循環，由於去年Q4的GDP成長力道強勁，投資帶動就業起漣漪效果作用，因此儘管新冠肺炎疫情仍持續蔓延，未來短期性衝擊在所難免，但疫情地緣因素估將加強原來貿易與科技戰導致的台商回流與轉單效應，外流海外的人才也開始回歸。因此，即便疫情導致一時受挫，疫情過後的V型反彈希望極大。

商研院進一步指出，短期上具抗疫功能的虛擬市場與宅經濟應可發揮相當替代作用，長期性投資反而值得加速推進。

商研院也表示，20年來歷次循環最長記錄且力道最強的「回台製造」投資效應已擴散到金融活動，並逐漸影響商業服務業僱員的淨進入率，再擴及金融活動。

商研院進一步指出，「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，一反過去預期，在政府公布去年第四季GDP勁揚3.3%的促動下，預測景氣到今年7月可一路上升。

此外，商研院也發現，實體投資與金融活動持續加強，漣漪效果進而擴及就業部門。領先指標的失業給付初次認定受理件數（倒置）反降為升，商業服務業僱員淨進入率更見上升。雖然領先指標之中，其他子指標包括運輸及倉儲、服務貿易收支淨額及商業服務業股價指數的循環趨勢仍續下降，但綜合結果，領先指標循環綜合指數下降速度一再減緩，已有趨近尾聲之感。

且此次調查同行指標產生結構性翻轉極其明顯，同行指標五大子指標的循環趨勢走向，在去年第四季全部轉下為上，雖力道皆仍微弱，但轉折明確，已使今年景氣動向翻轉向上。