新冠疫情國際案例煞不住 估汽油下周降0.5元

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外的國家確診病例數量激增，再次影響油價，加上新台幣升值，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.5元。

專家表示，近一周內，在中國境外國家如韓國、義大利、伊朗等的新冠肺炎確診病例大幅增加，國際油價本周預估續跌。

依據中油公式，累算至3月4日之7D3B周均價為51.29美元，較上周52.73下跌1.44美元。新台幣兌美元匯率30.083較上周30.397升值0.314元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.5元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.8元。