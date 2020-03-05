台美磋商 貿協搭數位平台

美國在台協會理事主席莫健昨（4）日拜訪外貿協會董事長黃志芳、參觀台美商務交流中心，莫健認為，現階段台美夥伴關係以「供應鏈重組鏈結」為要，目前也是最佳時機。

貿協並規劃將以台美商務交流中心為主體，成立「台美企業家數位交流平台」及「台美共同拓展第三地的計畫」。

莫健在AIT台北辦事處代處長谷立言陪同下，拜訪黃志芳並參觀去年底成立的台美商務交流中心。莫健對於台美商務交流中心積極推動台美夥伴關係與台美商務交流印象深刻。

黃志芳針對台美商務交流中心五大功能及現階段台美商務、貿易、投資、新創科技交流及供應鏈重組等議題詳細說明。黃志芳指出，現階段最重要的行動方案就是建立台美企業家數位交流平台。台美商務交流中心是由貿協、AIT、ASOA、AmCham以及美台商會在2019年底共同推動成立，台美企業家數位交流平台將推動貿易、投資、新創、供應鏈重組。