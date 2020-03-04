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全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

美國降息台灣跟不跟？財經官員指「要看兩指標」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

美國聯準會緊急降息，外界關注，我國中央銀行是否跟進調降利率？熟悉央行貨幣政策的財經官員分析，若經濟步入衰退，降息對消費跟投資有幫助，只是利率很低時幫助不大，而台灣是否降息有兩大觀察指標，包括是否陷入通縮，以及新冠肺炎疫情導致經濟中長期趨緩（slow down）。

對於央行是否降息，土地銀行董事長黃伯川今（4）日指出，無法預估利率是否調降，但以銀行業者立場而言，國內利差很低，銀行進入薄利時代，「就快變成艱苦行業了」。

土銀常董李宗培表示，新冠肺炎疫情導致中國大陸「斷鏈」，問題不在資金成本，美國降息沒辦法對全球生產鏈造成的傷害有什麼幫助，所以市場會說話，美股先漲後跌；至於台灣，市場並不缺資金，他研判央行本次理監事會議不會跟進降息。

財經官員分析，原先預期新冠肺炎疫情可以在一、二個月內獲得控制，但現在看起來，疫情不會很快結束，其他國家正在擴大蔓延，在跨境移動頻繁前提下，很可能在6月以前，疫情都無法獲得良好控制。

截至目前為止，新冠病毒仍被視為一次式事件，但不確定仍舊很高，目前比起貨幣政策，振興、紓困等財政政策更加對症下藥，不過，若台灣也出現通縮疑慮，例如物價很低、失業率攀升，對經濟的影響已非短暫衝擊而是二季以上的中長期趨緩（slow down），央行就可能跟進美國降息。

另一方面，聯準會降息導致美元走弱、新台幣匯率強升，而貨幣升值會產生緊縮效果，「油價在下跌、新台幣又升值，可能會導致物價轉負，意即會產生通縮壓力」，一旦出現通縮疑慮，消費和投資將更加低迷，央行將降息因應。

官員指出，以現階段而言，財政政策比貨幣政策更為直接有效，例如振興、紓困方案，而這些措施政府都正在推動，未來政府也可加速公共工程建設，帶動國內經濟成長，降低疫情對台灣經濟的衝擊。

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