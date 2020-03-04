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防疫期間AIT主席莫健訪貿協 促進台美經貿合作深入交流

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
美國在台協會理事主席莫健（左）今天拜訪外貿協會黃志芳董事長，並參觀台美商務交流中心。圖/外貿協會提供
美國在台協會理事主席莫健（左）今天拜訪外貿協會黃志芳董事長，並參觀台美商務交流中心。圖/外貿協會提供

美國在台協會理事主席莫健今（4）日由AIT台北辦事處代處長谷立言陪同，拜訪外貿協會董事長黃志芳，並參觀去年底成立的台美商務交流中心聽取簡報。黃志芳就台美商務交流中心的五大功能及現階段台美商務、貿易、投資、新創科技交流及供應鏈重組等重要議題詳細說明。

莫健認為現階段台美夥伴關係以供應鏈重組鏈結最為重要，也是最佳時機，而現階段美國環境不僅適合大型跨國企業赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局。黃志芳認為，台美商務交流中心現階段最重要的行動方案就是建立台美企業家數位交流平台。

莫健今天來台參訪位於外貿協會的台美商務交流中心，對於台美商務交流中心積極推動台美夥伴關係與台美商務交流印象深刻，因為現階段台美供應鏈重組可說是最佳時機，尤其是高科技產業非常有機會引領台美產業供應鏈緊密結合。

莫健對於台美商務交流中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地的計畫相當有興趣，黃志芳則表示，台美商務交流中心是由外貿協會、AIT、ASOA、AmCham以及美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）在2019年底共同推動成立，在今年度台美商務交流中心將有多項行動方案，其中台美企業家數位交流平台是一個台美企業可共同推動貿易、投資、新創、供應鏈重組的平台；台美商務交流中心的另一個重要任務是「台美」共同拓展第三地，主要是結合美國的印太戰略與我國的新南向策略，未來將有助於促進台美夥伴關係的全方位交流。

以外，外貿協會將在美國西部設立台灣行銷中心，將台灣精品品牌結合台美企業的科技研發設計能量充分發揮在行銷活動中，進一步深化台美的夥伴關係。

在全球供應鏈重組的契機下，藉由台美商務交流中心的行動方案包括台美企業家聯誼會、台美共同拓展第三地、台灣行銷中心、台美人才交流、以及台美供應鏈鏈結計畫等，台灣高科技與中小企業將有更多機會透過貿協的台美商務交流中心的平台與美國企業深入交流，這也正是吸引莫健前來參訪的主要原因。

莫健 外貿協會 黃志芳

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