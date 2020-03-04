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科技部長：協助台廠打進美國低軌衛星供應鏈

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

朝野立委關切我國太空產業發展。科技部陳良基今（4）日在立法院表示，美國為布局6G通訊，美國太空探索公司（SpaceX）「星鏈計畫」（Starlink），計畫將發射1.2萬顆微衛星，覆蓋全地球；台灣資通訊產業具有優勢，科技部將協助台廠打入美國低軌衛星供應鏈，爭取訂單。

民進黨籍立委劉世芳今日在立法院教育委員會質詢科技部，她表示，我國政府原計畫要跟Space X簽署合作備忘錄（MOU），最後有沒有簽成？陳良基回答，我方的確有接觸Space X，最後沒有簽約，但這類MOU不一定要由政府簽，可由民間簽。

陳良基表示，為發展我國太空產業，並推動太空產業化，政院已核定為期十年第三期「太空科技發展計畫」，自2019年起至2028年止10年間，將投入251億元，結合產學界能量，將自主開發10顆衛星；除此之外，科技部希望協助我國廠商能打進美國星鏈計畫供應鏈，拿到訂單。

他表示，6G通訊技術現還在儲備中，尚未到位，Space X目前已發射300顆低軌衛星，其中有用到台灣資通訊零件。

晉陞太空科技公司在台東達仁鄉南田海岸建造火箭發射基地，亦引發朝野立委關切。陳良基表示，科技部規畫第三期「太空科技發展計畫」，傾向不發展發射基地；至於未來是否發展發射基地，須由政院決定，若行政院決定要發展發射基地，科技部建議，最好是朝「國家級」發射基地發展，不要任由民間自行發展。

太空 科技部 陳良基

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