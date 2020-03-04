大聯大併文曄案 公平會：緊盯大聯大落實承諾

立法院經濟委員會今（4）日邀請公平會進行業務報告，並針對大聯大併購文曄一案作出臨時提案，要求公平會與經濟部商業司共同研商後續監督事宜，公平會主委黃美瑛強調，大聯大若有違「四不一會」承諾，如提名或參選董事，或收購文曄股份逾30％，公平會將即時介入關切。

大聯大日前公開收購文曄股票，引發公平會關注是否涉及結合情事，大聯大為此提出「四不一會」承諾，包括在文曄本屆董事任期內不提名或參選董事、不對外徵求委託書、不向主管機關申請召集股東會、公開收購股權不超過30%、會出席文曄召集的股東會等，換取公平會同意大聯大暫時不須提出結合申請。

此案引發朝野多名立委關切，藍委陳超明於今日經濟委員會中提出臨時提案，要求公平會與經濟部商業司共同研商後續監督事宜，尤其針對大聯大未遵守五大承諾的情況，應研議因應對策，獲委員會照案通過。

黃美瑛於會後受訪表示，公平會將在相關法規授權的範圍內嚴格執法，如大聯大過度收購文曄股權而未如實申報，將會依法裁罰；至於主動提名董事等違反當前承諾事項的情事，則會主動介入關切。