無證移工助防疫 健康權益無人理

「百萬移工是防疫最重要的人力，政府難道不用關心他們的健康？」台灣國際勞工協會等4日聚集行政院大門口大聲疾呼，要求政府正視無證移工的權益，給予合法身份以執行勤務，並將移工納入防疫網等。成員許惟棟說：「別忘了有多少無證移工在醫院工作，就代表有多少人要被照顧。」

面對移工立場不同

行政院大門口4日部署大批警力，將現場以層層圍欄隔起，民團則於門外大聲疾呼。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮忿忿表示，日前因外籍移工疫情確診案例引發輿論，勞動部立即發出聲明表示，要加強查緝逃逸外勞，卻遭到疫情指揮官陳時中否決，可看出政府面對移工立場不一的態度。

「100多萬新移民的勞動人口正是現在台灣防疫最重要的人力，難道無證移工就不用防疫嗎？」陳秀蓮呼籲，政府應立即放寬無證移工重新申請合法身份的標準，也得幫助他們補充正確的衛教知識，並將其納入防疫網，「像是口罩實名制無證移工就領不到，但他們卻是第一線最接近病源的人。」

結構性排擠移工

台灣國際勞工協會代表許惟棟補充：「現在有多少無證移工在醫院工作，就代表有多少人要被照顧。」他嚴正表示，現行的懲罰制度只會把無證移工及非法雇主推向角落，應該以「不驅離、不處分及重新給予合法身份」等原則，在疫情延燒下，順勢將外籍移工納入體制，「讓他們不用再躲在暗處。」

政府及人民長期漠視東南亞移工權益的態度，是導致疫情擴散到該族群，大家才開始有危機意識的原因。許惟棟直呼：「難道大家非得等到脣亡齒寒，才發現原來界線都是我們自己畫的，病毒根本不理你？請看清楚那些被我們制度性排除的人，他們不會消失的，只是被我們推到看不見的角落。」

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