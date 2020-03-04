輝達緊急宣布 GTC技術大會改為線上

新冠肺炎在美國延燒，又一個科技大會宣布取消實體活動。科技大廠輝達（NVIDIA）緊急在官網宣布，年度盛事GTC技術大會活動改為線上進行。

輝達表示，出於對疫情擔憂，顧慮員工、合作夥伴和客戶的健康與安全，決定變更為線上大會，創始人兼首席執行官黃仁勳仍將在線上發表主題演講。

輝達一年一度GTC技術大會原訂於3月22日在聖荷西會議中心舉行，由於肺炎疫情逐漸擴散，美國確診人數達到108人，死亡增9人，美國國防部警更告30天內成全球大流行，輝達緊急於官網宣布暫停實體活動改為線上直播，是繼年世界行動通訊大會（MWC）、遊戲開發者大會取消活動後，又一科技大會因疫情而被迫取消實體活動。

尤其今年輝達將針對AI技術和與會者分享經驗及展示成果，為期五天的活動，原本預期約有250家公司到現場，輝達安排600個專家議程在GPU和高效能運算最新應用進行討論演講。

輝達表示，對於購買註冊GTC活動門票的人可獲得全額退款，繼續參與者，線上直播也規劃好對技術開發人員、工程師、解決方案架構師等回答各種技術上問題。