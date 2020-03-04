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疫情衝擊台灣經濟成長 主計長：今年保二沒問題

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，多家國際機構下調台灣今年經濟成長率到1.9%，但主計長朱澤民今（4）日表示，600億元特別預算通過之後，今年經濟成長率「保二」沒有問題。

渣打銀行二度下調全球與中國大陸今年的經濟成長預期，也下修台灣經濟成長率預估，從年初的2.2%下修為1.9%，主要是認為台灣在貿易、投資與大陸高度相關，大陸產能受損，將連帶衝擊台灣第1季表現。標普全球評級下修大陸2020年GDP成長率至5.0%，連帶下修台灣今年成長率50個基本點至1.9%。

今天上午立法財委會進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案財源籌措情形報告」，立委曾銘宗質詢朱澤民，台灣今年經濟保二有困難嗎？

朱澤民表示，主計總處2月12日預測今年全年經濟成長率2.37％，目前為止，他認為主計總處的估計是適當的，加上600億元特別預算通過後，公共支出成長，對經濟成長率下跌是有延緩的。

曾銘宗問，600億元特別預算可產生哪些經濟效應？朱澤民表示，特別預算能確定政府消費投資增加100多億元，會增加經濟成長率0.08個百分點，補助金額有些用在信用保證基金，這是不會產生國民所得的，其他補助還要看執行情況，估計可以有0.15個百分點成長率。

曾銘宗問，結論是0.08加上0.15，600億元投下去，可以產生0.23個百分點成長率是嗎？朱澤民回答：「是的。」

經濟成長率 朱澤民 曾銘宗

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