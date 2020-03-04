【重磅快評】燕子市長開中火鉅額罰單 簡直虎嘴拔牙

台中市燕子市長對台電中火開出鉅額罰單，中央環保署不意外地撤銷，這局面其實不讓人驚訝，打探看看「環保署誰開的？」，不難理解中市府想罰國營事業台電，簡直如同虎嘴拔牙， 對蔡政府來說，是可忍，孰不可忍？

其實這個局面是可預期的，二○○八年環保署也撤銷了升格前對台電台北縣境內核一、二廠連續超過二十三億的罰單，之後的續罰可想而知。抱歉，得直白的說，誰當家，能源政策就誰說了算；罰或不罰，空汙法只是擺個樣子而已，完全不說個準；老闆說了算，綠能政策有選票，不必深層思考對或不對。

不能說是各取所需，地方父母官為了選票，當然要迎合民眾想法：中部地區空汙嚴重，中市府找中火開刀是直覺反應。但這是不是治本之道？恐怕有討論空間。

檢視台電的發電結構，高價燃氣早已超過燃煤，政府要求國營事業營利，但台灣的用電曲線，尖峰僅只是夏日午後的兩個小時，不客氣的說，幾千億的硬體投資，只為夏日午後短暫的尖峰需求，這樣的計算，合理嗎？

行政體系反制台中市的開罰，其實是膝蓋想也知。標榜綠色的政府，必然是推動綠色能源、綠色執政；民眾並不瞭解台灣的能源本錢有多少，國庫底子又能怎麼揮霍？怎麼樣才是合理的節能方式，你說綠，我就跟著綠，這一步踩下去，也不管後續的成本了。

台灣的發電結構燃煤已遠超過高價燃氣，這是民眾的認知以及選擇，談不上對或不對，但前提應是台灣的能源結構、幾乎全數是外購能源背景，簡單說，能源價格必須透明的告知民眾，讓民眾做決定。但現況是如此嗎？

不客氣的說，蔡政府打綠電牌確實有選票，這麼多年確實也換了很多選票，但不能不問，債留子孫對嗎？道德嗎？算盤怎麼撥，買氣的中油很清楚，我們拿什麼在國際跟各國搶氣？又花得起高價嗎？管他的出價，最後又是誰付錢？

綠電助益環境永續，對，但是不能讓少數人從中得利。