振興抵用券何時發？商總：清明連假未啟動餐旅業恐雪崩

行政院拍板的600億元紓困特別預算將在明（4）日送進立法院財政委員會審查，經濟部方面，除了規劃6億元預算在疫情期間，將先行實施商圈的夜市、市場改建外，旅宿觀光業者和一般民眾更關心疫情緩和後的「振興抵用券」相關細節。

對此，全國商業總會理事長賴正鎰憂心指出，最遲清明連假就必須啟動，否則目前僅剩二成業績的旅宿、餐飲和遊覽車業者，將面臨雪崩式瓦解的衝擊。

新冠肺炎疫情延燒，衝擊國內觀光周邊產業。經濟部定調，振興抵用券發放有兩個原則：一、疫情結束後，大家才能安心出去消費，如果疫情沒結束就鼓勵去消費，可能為疫情帶來混亂；二、適用對象是餐飲、商圈、夜市、藝文活動，細節將由（5）日的行政院會後定案。

經濟部定調「振興抵用券」將於疫情結束後再處理，但商總理事長賴正鎰憂心指出，最遲清明連假就必須啟動，否則目前僅剩二成業績的旅宿、餐飲和遊覽車業者，將面臨雪崩式瓦解的衝擊。

賴正鎰指出，樂觀預估國內的新冠肺炎疫情應可在3月底控制下來，若政府能從現在開始啟動「振興抵用券」的相關準備作業，才能趕得上清明連假提振一波消費熱潮。

消基會秘書長吳榮達則建議，此次「振興抵用券」應全面放寬所有限制，不宜像前一波的夜市券在使用方式上不僅有區域限制，國旅的飯店住宿補助遇周六和連假也無法使用，如此對於提振國內經濟的效果會大打折扣。

不過，吳榮達也表示，「振興抵用券」較適合在疫情過後發放，因為如果疫情還沒有結束，也會影響國人的使用意願。

上班族則抱怨，飯店住宿補助若限周六和連假不能使用，「那是在說哈囉，難道要我們請假去使用補助嗎」？

除了疫情緩和後的「振興抵用券」外，經濟部也將在明（5）日於行政院會中報告，在疫情期間，將先行實施商圈和夜市、市場改建。經濟部指出，夜市、市場部分有6億元預算，預計可以補助全台灣600個夜市、市場的半數，約200至300個夜市進行衛生環境改造，防止疫情擴散。