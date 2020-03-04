親頒褒揚令 蔡英文：沒有許虞哲 稅改不會成功

故前財政部長、台灣期貨交易所董事長許虞哲追思祝福奠禮於今（4）日上午8時30分於台北市立第一殯儀館景行廳舉行。蔡英文總統親臨告別式頒發褒揚令及致詞，感念許董事長一生奉獻台灣稅改及台灣金融市場，沒有許虞哲稅改不會成功。

蔡英文表示，在許虞哲在擔任財政部長前，與他並不熟識，僅知道他資歷完整，當時行政院長林全推薦如果要推動稅改一定要找許虞哲幫忙。

經過來回討論，2018年好不容易完成修法，2019年正式實施，結果一實施，「每一個人都說這是最有感的政績」，當時覺得這個部長真是找對了，是位有專業、有耐心、且承得住壓力、忍得住委屈，稅改若沒有許虞哲便不會成功。

故許董事長將畢生光陰奉獻予國家，創造出「許第一」奇蹟，更為國家培育無數財稅人才，承繼其志業，繼續為國家財政健全、經濟發展努力奮鬥，最令各界印象深刻者，為任職財政部長期間推動重大稅改，尤以所得稅制優化方案影響層面最大，全台年薪40.8萬元以下四成上班族全部受惠。

此台灣史上最大規模稅改實施後，不但減輕中低所得者與育兒家庭租稅負擔，更因調降綜所稅最高稅率，有助企業留才、攬才及投資，促進台灣經濟發展，並樹立稅制里程碑。

107年7月轉任期交所後，故許董事長仍秉持其勇於任事之一貫精神，帶領台灣期貨市場屢創新猷， 107年台灣期貨市場交易量更首度突破3億口大關，創下歷史新高。