勞退新制分紅 入帳了

勞退新制分紅來了，2019年度勞退新制基金運用收益獲利高達2,670億餘元，收益率11.45%，勞保局昨（3）日已將收益分配到1,180萬個新制勞工帳戶，平均每人約2.26萬元，創勞退新制開辦15年來最高紀錄。其中超過半數帳戶、641萬戶分配超過1萬元，更有11.8%、140萬戶超過5萬元。

據了解，其中有少數勞工帳戶金額達上千萬元，更可以分配到110萬元以上。

新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局負責分配至勞退新制個人專戶，於每年3月初分配入帳。

2019年年度新制勞退基金運用收益2,670.7億元，收益率為11.45%。勞保局表示，已於昨日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，勞工可利用多元管道查詢。