額溫槍禁出口至3月底 業者違約屬不可抗力因素

經濟部貿易局3日證實，考量防疫物資供需狀況，近日將禁止紅外線額溫槍出口至3月底。至於部分廠商已經國外公司簽約出口的部分，國家的出口禁令屬於業者不可抗力因素，應具有足夠談判空間，影響有限。

新北市長侯友宜2月初就曾指出，新北市額溫槍的負責人非常清楚的表達，額溫槍製造的原物料已經不足了，導致生產量已經降到三成，降到三成的情況下，還有將近二成的部分要出口，因為跟廠商有合約，必須要出口。

經濟部今日決定禁止出口，並表示，近二日會發出公文，期限至3月底，與會業者均表態同意。貿易局指出，部分業者若與外國有出貨合約，在國際貿易實務上，此禁令將屬於業者違約的不可抗力之因素，後續可再與合作夥伴商談合約延期或取消。

經濟部工業局表示，至於其他防疫物資如酒精、防護衣、隔離衣，將再進行通盤考量，決定是否納入出口禁令。