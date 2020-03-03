自陸進口一般口罩 2月銳減近七成

財政部關務署今（3）日公布八大類防疫物資2月進出口情形，其中N95口罩2月進口較1月增加近兩倍，主要來自美國、中國大陸及南韓；一般口罩2月進口較1月減少近五成，主要因為自中國大陸進口遽減，較1月減少近七成所致。

至於出口部分，由於我國已自1月24日起實施口罩出口禁令，2月所出口的口罩多數是在禁令實施前就已裝箱，非屬徵用範圍的口罩，而向經濟部貿易局申請專案許可後才出口。

關務署統計，N95口罩2月進口136.6萬片，較1月增加90萬片左右，約成長近兩倍；累計前二月N95口罩進口較去年同期增加1.5倍。2月主要進口來源來自美國，進口量是2015年8月以來新高，占比約27.4%，中國大陸及南韓則各占13.9%及13.6%。

一般口罩方面，2月進口2,353.5萬片，較1月減少2,296.2萬片，約減少近五成；前二月進口累計減少2.3%左右。關務署表示，一般口罩往年有九成來自中國大陸，但2月占比只剩五成七，與1月相比，自中國大陸進口口罩減少近七成，而轉向菲律賓進口，自菲律賓進口占比達23.1%，是近年新高。

我國實施口罩出口禁令至4月底，不過如果業者在今年1月24日前接獲國外銀行開來信用狀或預收貨款，且口罩已在禁令實施前由製造工廠裝運準備出口，並具有證明文件者，可向經濟部國際貿易局申請專案核准後輸出。

經濟部次長王美花表示，2月出口的口罩都是向經濟部申請專案核准後輸出，其中N95口罩輸出約38.3萬片，多是外銷的工業用口罩，非醫用口罩，且在禁令發布前就已裝箱；一般口罩2月出口1074.9萬片，其中約800萬片出口到日本，是日本廠商在台進口日本原料加工後再出口，主要為防花粉口罩，不在台灣販售，也並非徵用範圍，另外還有190萬片口罩，是在菲律賓產製，一部分在台灣下貨，欲賣向中國大陸，僅為復運出口貨物。