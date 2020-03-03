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疫情之下的日圓 還是避險貨幣嗎？專家釋疑

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
近期美股重挫，日圓仍出現明顯升值，顯示日圓避險功能仍存在。圖／聯合報系資料照片
近期美股重挫，日圓仍出現明顯升值，顯示日圓避險功能仍存在。圖／聯合報系資料照片

二月日本新冠肺炎疫情加劇，導致日圓大幅走貶，市場開始質疑日圓避險功能，但近期日圓又回強勢。專家表示，顯示日圓避險功能未喪失，但後續須密切關注東京奧運是否如期舉行，將成日圓升貶最大關鍵，奧運前日圓仍有升值空間。

二月中日圓沒有發揮太多避險效果，反而一度走貶挑戰去年初的低點，中信銀行認為主要有三大原因：第一，日本疫情加劇；第二去年第四季消費稅提高對經濟衝擊尚未平復，日本央行再度擴大寬鬆的可能性提高；第三，日本當時有大量資金流出購買海外債，對日圓造成短線衝擊。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，二月日本疫情病例增與鑽石公主號事件，加上日本去年第四季GDP負成長，日圓避險角色受到質疑，資金全跑向美國。但近幾週美國疫情升溫，韓國、伊朗、義大利等病例激增，國際開始認為不能怪罪日本防疫不好，而是全球都對疫情束手無策，開始回投資思考日圓避險的角色。近7天美股跌、日圓轉強，日圓避險功能還是存在。

中信銀也認為，日圓避險性質未喪失，日圓1月底至2月初對美元雖走貶，但對多數貨幣仍偏升態勢，當2月底疫情擴散至義大利，歐美股市重挫，日圓仍出現明顯升值，顯示市場恐慌情緒蔓延至歐美資產時，日圓避險效果仍得以彰顯。

針對短期日圓情勢，陳有忠表示，目前股市氛圍還是偏空，加上美國將降息，日圓在奧運會前會有升值空間。關鍵就在奧運會，如果疫情在四、五月控制不住，奧運會恐取消，對日圓無疑是很大重傷，日圓就會回貶。

中信銀則認為，市場高度期待聯準會降息安撫市場情緒，避險情緒開始有所消退，聯準會降息反可能使日圓短線上稍有回貶。但就第二季來看，中國復工情況未明、全球景氣能見度仍待觀察，具備避險性質的日圓仍將是外幣配置中重要角色。

此外，日本央行行長黑田東彥日前罕見發表聲明，表示不排除透過市場操作，確保金融市場穩定。瑞銀認為，這份聲明沒有暗示日央行在短期內採取寬鬆，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實寬鬆行動，隨著美元走低，日圓兌美元可望在年底前重回106元。

陳有忠也預估，歐元未來可能成為新的避險貨幣，歐元是除美元、日圓外第三大外匯市場，市場預估聯準會降息機率達百分之百，且甚至可能降兩碼，市場對美元利差產生質疑，紛紛把錢從美國拿出來，歐元與日圓就要去承擔「老大」流出來的錢。

日圓 疫情 東京奧運

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