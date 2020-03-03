《一元防疫》營業車專用 蒸氣消毒公益服務

大眾交通運輸工具或是營業用車司機，每天接觸數以百計的乘客，與醫護人員同列為病毒侵害的高風險族群，體諒運將司機的辛勞以及付出，同時也希望有效的抑制病毒傳播媒介，IGcar 愛駒養車電商發起《一元防疫》公益服務，針對國內(廣義)營業用車，提供高溫蒸汽殺菌(或臭氧殺菌服務)服務，營業車司機可以透過 IGcar 愛駒養車網站，進行線上預約或是電話預約，以1元購買服務，就可以在響應本次公益服務的汽車美容店，進行汽車內裝殺菌消毒服務。

作為國內汽車服務市場線上數位轉型的推手，同時目前也擁有六家線下實體汽車美容店的 IGcar 愛駒養車電商執行長劉冠宏表示，此次新冠肺炎疫情爆發，希望在極短時間內迅速號召並組織全台汽車美容業者加入抗疫行列。而高溫蒸汽殺菌設備，其蒸氣溫度基本超過攝氏65度，最高可達145度之譜，有助於抑制病毒的活性，車室空間經處理過後，不僅保障營業用車司機的健康，也能真正實現乘客健康的守護。

第一階段提供全國限量 1,000 台【載客營業用車】預約防疫殺菌(不包含清洗服務)。目前全國共31間汽車美容門市投入服務，包含

：基隆、台北、新北、桃園、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮。因為初期加入的店家有31家，所以能量有限，先提供1,000個營業車名額，同時積極邀請店家陸續加入中，希望最終有200家店可以運作，方便運將預約，一起防疫。

如果店家有興趣加入《一元防疫》公益服務，也可與愛駒粉絲頁聯繫。

《一元防疫》公益服務網址:

https://igcar.com.tw/product/31