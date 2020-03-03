助觀旅業脫困境 中市府提7策略

「7大策略救觀旅業勞工！」面對觀光餐旅業受到新冠肺炎的嚴重衝擊，恐造成無薪假與失業勞工增加，台中市勞工局近日針對觀光旅遊業提出7項策略，以協助觀旅業勞工度難關。除提出失業救助、勞工訓練津貼外，也建議勞動部啟動就業安定基金，讓符合條件的勞工，可申請薪資補償。

台中高雄職能交流

在7項策略中，比較特別的是，台中市與高雄市勞工局共同合作，將自3月至7月舉辦台中、高雄雙城工會的會務職能與交流活動。吳威志表示，高雄的工會家數與會員數為全台之冠，兩城市的工會活動交流，可互相帶動兩地的餐旅業的消費，台中市針對每次活動的遊覽車資，也將提供補助。

另外，吳威志上周前往勞動部開會時，也建議中央預先籌謀，應開始準備動用就業安定基金，勞動部同意提撥30億元的就業安定基金，預計提供失業勞工薪資補償40%、及充電再出發方案等，月底前應會有所定案。這30億元經費並不在目前中央提出的纾困方案中。

課程費全額補助

勞工局提出救觀旅業勞工的方案中包括，若因受疫情影響而造成景氣衰退，不論導致停工或減產，將進行輔導辦理勞工無薪假。另並協助業者申請勞工大學產業員工專班，中小型觀旅業者都可申請；課程費用由勞工局全額補助，參訓勞工還可申請一定時數的勞工訓練津貼補助。

吳威志指出，若受疫情影響導致無薪假或大量解僱爭議，局裡已先設立預警機制，將依勞工需求，即時提供法令協助、爭議調解與訴訟補助等；如業者因而關閉或歇業，也將協助失業勞工領取失業給付與辦理職業訓練津貼。

台中工商策進會總幹事高禩祥表示，這次疫情造成一般民眾除非工作及必要事情，就不願出門，因此，有限的刺激消費意願之各種行銷方式，能獲得的效果有限；如果疫情延續，反而是如何穩定眾多基層勞工及民眾的生活，是比較重要的方向。

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