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看疫情 永豐：審慎不悲觀 加速東南亞布局

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
永豐金控今天舉行法人說明會，朱士廷表示，去年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率則為近5年最佳成績。其中，手續費淨收益及總資產規模金額雙雙創下歷史新高。記者沈婉玉／台北報導
永豐金控今天舉行法人說明會，朱士廷表示，去年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率則為近5年最佳成績。其中，手續費淨收益及總資產規模金額雙雙創下歷史新高。記者沈婉玉／台北報導

新冠肺炎疫情黑天鵝來襲，衝擊金融市場，永豐金控總經理朱士廷表示，預期疫情將使經濟成長率下修、市場劇烈波動，也影響各國貨幣政策，但有台商重新調整生產布局等新商機浮現。目前永豐無論在客戶和營運表現上都未受影響，今年獲利目標不變，整體來看「審慎不悲觀」，今年將加強海外布局、「往東南亞走」，爭取台商分散生產基地的商機。

永豐金控今天舉行法人說明會，朱士廷表示，去年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率則為近5年最佳成績。其中，手續費淨收益及總資產規模金額雙雙創下歷史新高。

外界關注疫情對永豐金營運的影響，朱士廷表示，永豐謹慎面對疫情，但目前來看營運獲利表現都正常，也沒有客戶出現重大違約、逾放或申請紓困的狀況，目前看來未受影響，但也可能是「時間還沒到」，金融機構是風險管理的行業，若疫情在三月底結束對今年整體表現影響不大，但若疫情持續到七、八月，「就會比較辛苦」。

雖然疫情肆虐，但永豐衝刺海外獲利及布局的步伐還要加大、加快，朱士廷表示，永豐在中國大陸有6個據點，包括子行、分行、租賃等，涵蓋沿海及中西部地區，布局已經完整，但目前獲利占比僅1％，希望將營運績效拉起來。疫情是短期的，不影響永豐積極擴展東南亞布局的腳步。

「我們更堅定往東南亞布局的決心，」永豐銀行總經理莊銘福表示，疫情爆發讓過去生產集中大陸的台商有重新布局、分散生產基地的需求，以電子業來說，供應鏈零組件缺一不可，有必要進行全構面的分散。

莊銘福表示，預期產業會往分散的方向走，效應會很大，短期營收可能會受疫情影響，但長期來看，業者要建廠投資，資本需求很高，銀行機會也多，有利放款業務的增加。金融業必須要跟著客戶走，永豐的海外布點要更快才能因應劇烈的變化，爭取商機。

在財富管理方面，朱士廷表示，預期財富管理業務不受疫情影響，因為利率還持續寬鬆，投資機會比較好，高資產階級能接受的產品更多，希望手續費等穩定型收入占比能增加。

朱士廷指出，今年資本市場的波動一定很大，除了疫情是最大的變數，各國股市都在高點，本來高點震盪幅度就會比較大。再者，中美貿易戰這齣連續劇還未下檔，今年又有美國總統大選的因素，美國總統川普不時就會有新的動作與談話，都是今年資本市場動盪大的因素。

朱士廷強調，永豐今年在授信方面一定會更謹慎，尤其是受疫情影響的企業，在投資方面會有停損避險的機制，「我們有一定的準備」。

朱士廷重申，永豐金今年五大經營主軸持續進行，包含強化資產配置、提升經營效率；提升手續費收入；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；以及深化公司治理、永續發展與風險控管等，以深化綜效，共享價值。

疫情 東南亞 永豐金控

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