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瑞銀：日圓兌美元 年底前可望重回106元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
瑞銀預估日圓兌美元可望在年底前重回106元。本報資料照片
瑞銀預估日圓兌美元可望在年底前重回106元。本報資料照片

七國（G7）財長及央行行長今舉行電話會議，討論新冠肺炎疫情及經濟應對措施。瑞銀今表示，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實寬鬆行動，隨著美元將走低，日圓兌美元可望在年底前重回106元。

G7今將舉行電話會議，帶動美國3大股指攀升4.5%至5.1%，道瓊指數漲逾1293點，創下歷史最大單日上漲點數，並是2009年以來最大的單日漲幅。繼美聯準會後，日本央行行長黑田東彥昨也罕見地發表聲明，表示將密切關注未來發展，不排除通過合適的市場操作及資產購買計劃，提供充裕的流動性，並確保金融市場穩定。

瑞銀則認為，這份聲明並沒有暗示日央行在短期內採取寬鬆，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實寬鬆行動，但面對全球金融市場劇烈震盪，不排除多家主要央行作出協調，日本就可能選擇調低10年期國債收益率10個基點。

日股上周下挫近10%，作為避險貨幣的日圓，兌美元從110元漲至107元水平，但日央行昨突然安撫市場過後，日股反彈1%，日圓則走低至108水平。瑞銀認為，隨著美元走低，日圓可望在年底前重回106。

歐元部分，全球股市上月底起大幅調整，投資者恐慌情緒高漲，並非避險貨幣的歐元卻從1.07美元，攀升至1.11美元。瑞銀認為，儘管美聯準會降息的意圖越來越明確，仍預期歐元將挑戰1.05美元，但預估歐元會在1.1至1.12美元左右見頂。不少國家已陸續採取寬鬆政策，一旦疫情受控，股市及美元穩定過來，歐元將再次面臨壓力，即便疫情持續，避險資金也會重投美元懷抱，同樣讓歐元承壓。

日圓 日本央行 瑞銀

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