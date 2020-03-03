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台灣與大陸高度相關 渣打：台GDP成長估低於2

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
新冠肺炎衝擊大陸經濟表現，渣打認為台灣大陸高度相關，因此也下修今年台灣經濟成長率預估至1.9%。本報資料照片
新冠肺炎衝擊大陸經濟表現，渣打認為台灣大陸高度相關，因此也下修今年台灣經濟成長率預估至1.9%。本報資料照片

新冠肺炎疫情蔓延全球，市場仍處於短期動盪，渣打集團今發布研究報告，除二度下調全球與中國今年的經濟成長預期，也下修台灣經濟成長率預估，年初的2.2%調整為1.9%，主要是認為台灣在貿易、投資與中國高度相關，中國的產能受損，將連帶衝擊台灣第一季表現。

渣打集團表示，疫情對亞洲經濟的衝擊將有三個面向：第一，各個地區為因應疫情所付出的經濟成本；第二，特定產業因無法取得中國製造半成品的供應鏈衝擊；第三，來自中國的消費與服務需求降低（例如觀光旅遊）所導致的經濟損失。在亞洲各市場中，韓國在運輸製造業所受衝擊程度最大，ICT產業受影響則以韓國、台灣、日本與越南較為顯著；中國旅遊需求下降，首當其衝的則為泰國，其次是馬來西亞與新加坡。

考量中國的情況，加上中國成長走弱也影響美國及歐元區表現，同時美國還需關注波音大量客機停飛及新機訂單減少的情況，渣打集團將今年全球經濟成長預測由3.2%下調至3.0%，並預估今年會是自2008年金融危機以來，全球成長最緩慢的時刻。但也預期貨幣跟財政措施的支持，應能彌補疫情帶來的經濟衝擊，儘管不是全部抵銷，也有部分效果。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，下修對台灣今年GDP成長預期，由原先的2.2%下調至1.9%，主因是考量中國的產能受損，有可能連帶衝擊台灣第一季表現。台灣在貿易、投資跟旅遊觀光等方面皆與中國高度相關。

根據國發會指出，產業類別將以觀光旅遊、通訊科技、機械設備、石化以及汽車製造元件的衝擊程度較大。在2018年，中國製造的半成品佔台灣製造業的23%。2019年，來台旅客中有27%來自中國，相較於2002年的9%大幅增加。但符銘財認為，台灣政府將祭出600億元特別預算用於防疫及紓困振興等相關措施相，當於GDP 0.3%的規模，台灣在地的製造業也加速提升產能，以彌補中國暫時的缺口，預期會有正面效應。

在中國經濟成長方面，符銘財表示，疫情對第一季的經濟受衝擊幅度恐超過預期，春節假期過後，企業復工進度延遲，2月中旬大型陸企80%已復工，但地方一級一定規模以上的企業只有50%復工，中小企業復工的比例應該更低。

儘管復工動力持續增加，為反映復工延遲的影響，渣打將今年中國經濟成長率預測從5.8%調整到5.5%，並預期在第二、三季度經濟成長應可加快，以平衡第一季的疲軟表現對全年經濟成長的影響。預估在中國政府的政策支持下，消費需求仍將保持強勁，扮演支撐經濟活動的力道，只要需求保持強勁，產能有望在受衝擊之後呈現「V字型」反彈。

渣打集團預估，新冠肺炎疫情應可望在三月底獲得減緩，也為第二季的復甦打下基礎。一旦新冠病毒疫情得到控制，成長動能應能恢復，目前已發佈的相關政策支持措施應能拉動內需需求，等到疫情蔓延引發的恐慌消散，產能表現有望超出正常水準以滿足市場需求，抵消第一季經濟大幅下滑的影響。

疫情 渣打銀行 觀光

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