經濟部發布「會動的長輩圖」 口罩機台本周全數完工

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部表示，目前口罩機器產線正在最後趕工中，預計本周會全部完工出貨。並將挑戰在本周就能衝上每日平均820萬片口罩的產能。

隨口罩產能提升，實名制口罩的購買量也配合調整，從本周四（5日）起，成人口罩每七天可購買三片，各販售點每日供應量由400片增加為600片；兒童口罩每七天可購買五片，各販售點每日供應量則維持200片。

經濟部指出，目前新機台正在陸續交機裝機、調校上線中，預計這禮拜（包含假日）要挑戰日均產能820萬片的目標。

經濟部表示，上周二二八連續假期有三天假日，但口罩製造業者、口罩機器製造商，以及全力相挺的工具機業者沒有休息、持續趕工，讓上周的平均日產量維持在660萬片，新的產線也繼續出廠中。

經濟部發布「會動的長輩圖」，傳達口罩機工廠正在努力試機、準備出貨的實況；並指出，過去需要半年的工作，壓縮在一個月內，仰賴口罩機械製造商、口罩生產商還有工具機業者捲起袖子、揮汗打拚的成果。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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