央行們的強心針打下去？瑞銀：日本未必落實寬鬆

繼美國聯準會（Fed）之後後，日本央行行長黑田東彥也罕見地發表聲明，表示將密切關注未來發展，不排除通過合適的市場操作及資產購買計劃，提供充裕的流動性，並確保金融市場穩定。

但瑞銀認為，聲明並沒有暗示日央行在短期內採取寬鬆，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實寬鬆行動。不過，面對環球金融市場劇烈震盪，不排除多家主要央行作出協調，日本則可能選擇調低10年期國債收益率10個基點。

聯準會主席鮑威爾2月28日表示，儘管美國經濟基本面仍然強韌，但疫情對經濟活動構成的風險不斷演變，央行正密切監察疫情發展及經濟狀況，並會使用合適的工具去支持經濟。根據芝加哥商品交易所的FedWatch顯示，Fed本月18日減息50個基點的概率是100%。

儘管美國減息的意圖越來越明確，但瑞銀預期歐元將挑戰1.05美元，而非1.15美元，相信歐元在1.10至1.12美元左右見頂。

因為不少國家已陸續寬鬆政策，一旦疫情受控，股市及美元穩定過來，歐元將再次面臨壓力；即便疫情持續，避險資金重投美元的懷抱，同樣讓歐元承壓。

不過，隨著環球經濟及貿易逐步恢復，瑞銀表示，歐元將走出價值被低估的陰霾，我們預期歐元下半年緩步走高，6月及9月末目標分別為1.17至1.19美元。