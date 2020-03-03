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M17集團打造企業總部 集結旗下品牌發揮綜效

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
M17集團打造企業總部，全新辦公大樓集結旗下品牌，發揮經營綜效力量。圖／M17提供
M17集團打造企業總部，全新辦公大樓集結旗下品牌，發揮經營綜效力量。圖／M17提供

亞洲直播媒體與社交娛樂影音集團M17集團今年為整合旗下品牌資源，在台北市仁愛路精華地段打造全新企業總部，提供員工更優質的工作空間，自2月起各事業部從各地辦公室陸續搬入嶄新辦公大樓，打造全新集團總部，預計將於今年第2季完成第一階段工程。

M17表示，這除了要更有效率的匯聚各品牌資源，全新辦公大樓中也設置專屬直播間、大型會議室、健身區域、員工餐廳等各式員工休憩場所與多元空間，滿足集團直播節目應用及員工各類需求。

M17集團旗下事業品牌包括17 Media、MeMe直播、HandsUP舉手直播電商、Paktor App、Goodnight App、HEDER及由你娛樂。以台灣總部為中心，再深化於亞洲的經營，並繼續拓展到香港、美國、中東等國際市場，進而擴大全球布局。

M17集團重視員工福利，期許提供更優質友善的工作環境，未來將於全新的辦公大樓中規劃多元用途的各式場域，除各事業部的專屬辦公區域外，並打造專屬員工餐廳、健身區域以及休憩場所等，同時設置專屬直播間以及多功能會議室，建構具高機能性與多用途的辦公場域。

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