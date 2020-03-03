疫情擴散、避險情緒升溫 資金撤離風險性資產

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，市場擔憂疫情對經濟、供應鏈及企業獲利的影響恐超過先前預期，避險情緒升溫衝擊美股重挫，資金大舉流出美股ETF

依據彭博資訊統計，截至2020年2月28日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF遭大幅資金淨流出275.2億美元，其中以美國股票型ETF遭資金淨流出200.3億美元最多，全球股票型ETF為資金淨流出19.1億美元次之，日本股票型ETF為資金淨流出3.2億美元，新興市場股票型ETF遭資金淨流出27.2億美元，而中國股票型ETF資金淨流出金額11.9億美元、為新興國家ETF中流出金額最大者。

富蘭克林證券投顧分析，全球疫情風險升溫，對於全球經濟和市場的衝擊比原先看法更加嚴峻，短期不確定性讓風險性資產震盪仍大，建議投資策略宜同時具備『免疫力』與『復原力』，前者首選加碼日圓的全球債、美國複合債及伊斯蘭債券型基金，以及與傳統股債資產連動性較低的公用事業及黃金產業型基金。

另一方面，這波全球股市修正來得又快又急，多數股市技術面已進入超賣區，未來隨著疫情獲得控制，需求及股市仍將回歸常軌，若未來事態發展並未陷入景氣衰退的悲觀情境，看好美國、新興市場平衡型及股票型基金擁有較佳的『復原力』，現階段建議增加定期定額扣款金額或次數以逢低累積單位數。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，公用事業類股包括舉凡提供電力、天然氣、瓦斯、通訊服務與自來水等公用事業公司，由於公用事業產業受政府監管影響程度深，而我們對於美國的監管環境較為熟悉與安心，因此目前以美國作為主要的投資市場，佈局側重在側重受管制的公用事業公司(Regulated Utilities)，主要著眼於這些受管制的公用事業公司具備獲利及現金流量可預測性較高的特性。

ETF 疫情 新興市場

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