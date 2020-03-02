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福建停工致砂石價漲 水利署：增1,100萬公噸砂石供給

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

福建停工致使砂石價格上漲，經濟部水利署今（2）日表示，已加強今年的水庫河川清淤、疏濬工程，今年可提高1,100萬公噸砂石供給，可完全覆蓋去年526萬公噸的進口量。

經濟部水利署表示，針對疫情停工導至砂石進口量下降問題，行政院很早就在因應，分析如何填補砂石原料、運輸及混凝土等需求；此外，目前正好在枯水期期間，加速水庫清淤、疏濬都是水利署當前重點工作，也是因應措施。

水利署指出，評估今年供需量，若按照去年基準，2019年全國砂石成品需求量達6,150萬公噸左右，進口砂石526萬公噸，從疏濬量增加，就可以滿足這個缺口。

水利署說明，目前既有營建料源剩餘有1,600萬公噸，扣除後，各河川疏濬料源提供量達3,800萬公噸，已計畫提升至4,900萬公噸，合計為6,500萬公噸，不算進口就能滿足去年需求量，料源穩定。

水利署表示，砂石料源有為北、中、南區，其中北區仰賴進口較多，目前已規劃加強東砂北運計畫，包括花蓮溪、秀姑巒溪，在維護河川安全前提之下，各個河川區已如火如荼進行，確保料源供應無虞。

此外，經濟部礦業局表示，不見得是量導致價漲，反而可能是疫情造成整個市場氛圍恐慌，產生預期心理導致價格波動；目前福建已經復工，且國內已加強砂石開採，可觀察在解決產量供給後，3月砂石價格是否回穩。

水利署 經濟部 疫情

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