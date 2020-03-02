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陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

疫情衝擊製造業！中經院：廠商拉貨…但生產緊縮難出貨

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

新冠肺炎疫情陰影籠罩下，中經院今（2）日公布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI），意外呈現擴張。但中經院強調，2月PMI不能樂觀解讀，主要是因為受疫情影響，供應商交貨時間往前提，國內廠商拚命拉貨，但事實上生產緊縮，無法順利出貨，製造業正面臨極大挑戰。

中經院表示，今年2月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI） 已連續5個月呈現擴張，指數較1月攀升1.4至52.7。但2月PMI總指標呈現擴張速度加快，無法樂觀解讀。

中經院分析，受中國大陸新冠肺炎之封城斷鏈等衝擊，PMI五項組成指標之供應商交貨時間指數，創2012年7月創編以來最大攀升幅度，是全體製造業PMI擴張速度加快的主因之一。

另方面，中經院指出，廠商因擔憂供給面斷鏈衝擊，因此急拉貨與催料動作，致使2月新增訂單仍較1月擴張。即使2月營業天數較1月增加，季調後生產數量仍持續緊縮，主因不少電子暨光學產業與交通工具產業之工廠或上游供應商仍面臨部分停工或缺料所致。

中經院表示，整體製造業面臨訂單擴張、生產緊縮、供應商交貨時間指數創新高、存貨卻轉為緊縮，而未完成訂單仍呈現擴張，無法順利出貨的挑戰。事實上，製造業正面臨非常大挑戰。

中經院經濟展望中心研究員陳馨蕙分析，供應商交貨時間指數創新高，是因一月底很多廠商開業，大家都緊急調度；新增訂單增加，代表台灣受惠於轉單效應；但轉單要貨物有流通才能吃得到，在供應面臨停工斷鏈，而且停運、停航影響原物料供給，因而交貨時間延長、存貨不足，進而造成未完成訂單持續攀高、無法出貨。

她表示，儘管廠商瘋狂下單拉貨，但交貨仍緊縮，訂單雖增加，但生產減少，生產連續兩個月緊縮，存貨也來到創編以來新低，人力雇用也出現下滑。

至於廠商對未來六個月看法，陳馨蕙表示，廠商怕的不是疫情，而是不確定性，廠商不知道疫情何時結束，因此廠商對未來六個月呈現保守，大部分廠商反映四月之後的狀況不清楚，對未來看法非常保守，「目前產業不是正常情況」，因此製造業未來六個月展望指數，亦創下創編以來最大跌幅。

製造業 PMI 新冠肺炎

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