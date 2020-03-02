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大陸砂石料源也受疫情影響 工程會增量調節達533萬公噸

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院政委兼工程會主委吳澤成。圖／聯合報系資料照片
行政院政委兼工程會主委吳澤成。圖／聯合報系資料照片

受新冠肺炎疫情影響，中國大陸福建砂石料源不足，連帶影響北部混凝土料源供需。行政院公共工程委員會今（2）日表示，已請經濟部研擬包括增加北區自產料源，並以東砂北運、中砂北運等跨區調配，並考慮增加菲律賓進口砂石量，共計增量調節533萬公噸，可補足大陸進口砂石之暫時缺口。

台灣北區混凝土廠的料源的砂石來源，多自大陸福建地區進口，而中部多開採南投地區砂石，南部則開採自高屏溪。不過受新冠肺炎疫情影響，福建地區開工率不高，導致料源出現不足的狀況，也連帶影響到台灣北區混凝土廠。

對此，行政院工程會指出，行政院政委兼工程會主委吳澤成重視全國砂石供需穩定，從去年起就要求經濟部能確實掌握砂石、預拌混凝土供需情形，並採固定價格標售河川疏濬砂石，以穩定市場價格，每月也於會內公共建設督導會報上，提出「全國整體砂石供需情形」報告，以利及早預警因應砂石供需問題。

工程會指出，由於新冠肺炎疫情影響大陸地區進口砂石，吳澤成近期邀集經濟部、交通部等相關單位開會商討，並了解目前大陸砂石業者已陸續復工，因此後續請經濟部積極洽詢進口業者，以持續掌握陸砂恢復供應情形。

工程會表示，根據經濟部礦務局資料，2019年台灣中區、南區、東區的砂石，都以區內自銷即可自主供應，不過北區因需求量大於區內自產量，須由區外銷入、進口砂石共約526萬公噸，其中大陸進口占約483萬公噸，以及進口礦區碎石補足缺口。

工程會表示，經濟部研擬因應措施，統計出包括北區增加自產料源40萬公噸，跨區調配則有東砂北運增量161萬公噸、中砂北運增量248萬公噸，並考慮增加菲律賓進口砂石量50萬公噸，而一月自大陸進口為34萬公噸，合計增量調節達533萬公噸。

工程會表示提升台北港東沙北運運量部分，吳主委協調台灣港務公司2月17日核定「提升台北港東砂北運量短期振興專案修正版」，目前已可讓東砂船自由選擇碼頭停靠，工程會也已請交通部航港局統籌協調權宜輪載運東砂事宜，將有助提升東砂北運運量。

工程會表示，該會也要求礦務局積極推動陸上砂石開發，並請水利署基於橋梁河防安全及民眾觀感，加速河川砂石疏濬量，共同努力穩定國內砂石之供應。

疫情 砂石 吳澤成

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