專家：疫情拐點未現 人民幣反彈空間有限

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋2日發表人民幣市場周評指出，全球新冠肺炎蔓延速度持續加劇，單日其他國家新增確診人數總和已超過大陸地區；反觀大陸內部疫情趨緩，過去一周境內復工率已明顯回升，在未來可預見的各種經濟刺激措施下，經濟情勢可望回穩。

展望後市，人民幣匯率走勢短期雖重新獲得支撐，但經濟動能受疫情影響放緩是事實，在全球疫情拐點出現前，人民幣升值空間相對有限。

施力瑋指出，上周全球風險性資產被大量拋售，尤其在美股單日崩跌逾千點後，市場投資人紛紛大喊降息，美元指數自高點回落，激勵人民幣走勢跟著由跌轉升。隨後幾日美股連續重挫，伴隨著聯準會主席的鴿派言論，市場對於3月會議的降息預期激增，此番預期支持著人民幣匯率逐步墊高，離岸在岸人民幣匯價雙雙升破7元關卡。

最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約568點，收在6.9798元，升值幅度0.81%；在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約351點，收在6.9920元，貶值幅度0.50%。關注聯準會主席鮑威爾談話，提示在必要時刻將〝採取適當行動〞來支持美國經濟，預估聯邦公開市場委員會（FOMC）將提前於本月降息，並一次降息兩碼，2020全年降息次數可達三至四次，美元指數恐大幅拉回。

境內貨幣市場方面，受跨月及稅期等因素影響，各主要期限價格呈現上漲，但隔夜質押式回購利率仍持穩於1.70%附近，並無過度飆升的跡象。而在公開市場方面，人行連續九日暫停逆回購操作，即便時序邁入月底，累計單周淨回籠人民幣3,000億元，市場資金仍未見緊縮，顯見近期市場整體流動性充沛。

整體而言，人行操作未來可望依疫情發展和資金面緊縮情況做及時因應，近期礙於疫情因素，現階段仍以維穩為首要任務，短期內資金面波動不會過大。尤其人行官員近日對寬鬆貨幣政策陸續表態，更持續提振降息降準的預期。

至於境外市場，利率走勢則大不相同，香港人民幣拆放利率（CNH Hibor）全期限走弱，尤以隔夜下滑55個基點最多，雖仍維持在2.10%上方，但與境內同期限間的利差已逐步縮窄。