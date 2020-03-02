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疫情衝擊勞工退休金 勞動基金1月慘賠312.8億元

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
國際金融市場受到新冠肺炎疫情衝擊紛紛下跌，勞動基金運用局表示，勞動基金在今年1月收益由正轉負，慘賠312.8億元，收益率為-0.75%，截至1月底止，整體基金規模為4兆3274億元。報系資料照
國際金融市場受到新冠肺炎疫情衝擊紛紛下跌，勞動基金運用局表示，勞動基金在今年1月收益由正轉負，慘賠312.8億元，收益率為-0.75%，截至1月底止，整體基金規模為4兆3274億元。報系資料照

國際金融市場受到新冠肺炎疫情衝擊紛紛下跌，勞動基金運用局表示，勞動基金在今年1月收益由正轉負，慘賠312.8億元，收益率為-0.75%，截至1月底止，整體基金規模為4兆3274億元。

勞動基金運用局指出，2019年全球金融市場表現甚好，各主要股價指數處於相對高點，因而市場投資者面對市場訊息也相對敏感，雖然歷時18個月的美中貿易衝突，在今年1月已完成簽署第一階段貿易協議，讓全球市場得以舒緩經濟衰退的擔憂，但如今又遇到新冠肺炎攪局。

新冠肺炎疫情持續增溫，世界各地也陸續傳出病例，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重，而金融市場也快速下跌反應，MSCI全球及台灣加權股價指數，1月單月分別下跌-1.10%、-4.18%。

勞動基金運用局表示，雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。以勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，但最近5年及10年的平均報酬率仍有4.64%及4.28%，中長期投資績效均優於法定的保證收益率，且金融市場回檔，對長期投資的退休基金而言，更是一個擇優布局的好時機。

勞動基金運用局表示，會持續觀察疫情後續效應與中國大陸製造業能否順利復工，以及美中貿易協議後續落實程度、英國與歐盟貿易談判進展、全球經濟成長情形等，有效分散市場風險。

勞動基金運用局表示，截至2019年，勞退新制獲利2670.1億元，收益率11.45%。以此推估，若以近一年有提繳勞退金的701萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均可分配到近3.8萬元。若以所有新制1180萬個勞工帳戶計算，平均可分配到逾2.2萬元。

勞動基金 勞退基金

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