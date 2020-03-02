新冠肺炎重創台灣非製造業 2月NMI創下最大跌幅

中經院今公布2月台灣非製造業經理人指數(NMI)，受到新冠肺炎疫情重創非製造業，指數大跌14.6個百分點至40.4%，創2014年8月創編以來最快緊縮速度，也創下最大跌幅，中斷連續11個月擴張態勢。

中經院表示，內需導向的部分產業，除面臨供給斷錬的衝擊，還面臨國內消費急凍與國際運輸物流中斷的挑戰。受新冠肺炎衝擊，2月NMI中斷連續11個月的擴張，指數大跌14.6個百分點至40.4%，不僅創2014年8月創編以來最快緊縮速度，也創最大跌幅。

NMI四項組成指標中，商業活動指數與新增訂單指數都分別下挫26.1與201個百分點至305%與34.7%，皆是2014年8月創編以來最快緊縮速度；存貨指數也來到創編以來最快緊縮速度。

中經院經濟展望中心研究員陳馨蕙表示，非製造業衝擊最大為住宿餐飲、零售、運輸倉儲，金融服務業也因金融市場波動造成投資操作面臨風險，非製造業中僅營造不動產業的NMI呈現擴張。

中經院院長陳思寬表示，非製造業中以內需導向為主的產業，都面臨消費需求下降的衝擊，國際運輸與物流中斷，觀察非製造業整體指標，發現商業活動、新增訂單與存貨，服務輸出與輸入都大幅下降。疫情讓國際航班縮減，台灣對日、韓旅遊警示持續升級，非製造業中的住宿、餐飲、零售、運輸、倉儲等受到的影響與衝擊較大，非製造業廠商對未來六個月的展望也下跌。

但陳思寬認為，住宿、餐飲、運輸、倉儲與旅遊受到較多衝擊，但政府目前在研議振興抵用券等措施，等疫情逐漸受到控制後，非製造業透過政府政策，相信需求會逐漸增加。