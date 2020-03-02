勞工荷包大縮水 疫情衝擊勞動基金1月慘賠312.8億元

受到新冠肺炎疫情衝擊，擾亂全球生產供應鏈，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌，勞動基金也在今年1月收益由正轉負，慘賠312.8億元，收益率-0.75%，截至1月底止，整體基金規模為4兆3,274億元。

勞動基金運用局指出，2019年全球金融市場表現甚好，各主要股價指數亦處於相對高點，因而市場投資者面對市場訊息也相對敏感，雖然歷時18個月的美中貿易衝突，在今年1月已完成簽署第一階段貿易協議，讓全球市場得以舒緩經濟衰退擔憂。

但，好景不常。中國大陸爆發新冠肺炎，世界各地也陸續傳出病例，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重，而金融市場也快速下跌反應，MSCI全球及台灣加權股價指數，1月單月分別下跌-1.10%及-4.18%。

勞動基金運用局表示，雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。

以勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，然最近5年及10年的平均報酬率仍有4.64%及4.28%，中長期投資績效均優於法定的保證收益率，且金融市場回檔，對長期投資的退休基金而言，更是一個擇優布局的好時機。

展望未來，勞動基金運用局指出，整體而言，美中貿易協商第一階段已達成協議，有助於穩定全球經貿環境，惟受肺炎疫情擴散影響，短期內全球金融市場因擔憂疫情而波動加劇，勞動基金運用局將持續觀察疫情後續效應與中國大陸製造業能否順利復工，以及美中貿易協議後續落實程度、英國與歐盟貿易談判進展、全球經濟成長情形等，審慎調節投資步伐，有效分散市場風險。

此外，截至2019底前，勞退新制獲利2,670.1億元，收益率11.45%。以此推估，若以近一年有提繳勞退金的701萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均可分配到近3.8萬元。若以所有新制1,180萬個勞工帳戶計算，平均可分配到逾2.2萬元。勞工分紅創歷史新高紀錄，參與勞退新制勞工，3月就會拿到「大紅包」。