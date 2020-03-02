台灣2月PMI仍呈現擴張 中經院示警：不能樂觀看待

中經院今公布2月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，意外的2月仍呈現擴張，但中經院強調，這次PMI擴張不能樂觀看待解讀，這次PMI擴張是因新冠肺炎疫情衝擊，供應商交貨時間往前提，新增訂單持續增加，國內廠商拚命拉貨，但貨出不去也進不來，未完成訂單持續增加，就算台灣有轉單進來，後續貨能否出去仍是不確定性，製造業正面臨非常大挑戰。

2月PMI仍呈現擴張，連續5個月呈現擴張，指數較1月攀升14個百分點至52.7%。中經院指出，受中國新冠肺炎封城斷鏈等衝擊，供給端而非需求推動因素，使PMI五項組成指標的「供應商交貨時間指數」，創2012年7月創編以來最大攀升幅度，是全體製造業PMI擴張速度加快的主因之一；另因擔憂供給面斷鏈衝擊，廠商急拉貨與催料，使二月新增訂單仍較一月擴張。

但中經院表示，2月生產數量仍持續緊縮，不少電子光學產業與交通工具產業的工廠，或上游供應商仍面臨部分停工或缺料。整體製造業面臨訂單擴張、生產緊縮、供應商交貨時間指數創新高、存貨卻轉為緊縮，而未完成訂單仍呈現擴張，面臨無法順利出貨的挑戰。

中經院經濟展望中心研究員陳馨蕙表示，供應商交貨時間指數創新高，是因一月底很多台廠開始開業，大家都緊急開始做調度；新增訂單增加，顯示台灣受惠於轉單效應，但轉單要貨出得去才能看到利益，廠商瘋狂下單拉貨，但交貨仍緊縮，訂單增加、生產減少，生產連續兩個月緊縮，但存貨也來到創編以來新低，人力雇用也出現下滑。

陳馨蕙強調，台灣製造業正面臨非常大挑戰，貨出不去也進不來，台灣製造業正拚命拉貨，但四月以後訂單是否會被取消需特別留意，電子光學與交通工具都是重災區。

針對廠商對未來六個月看法，陳馨蕙表示，廠商怕的不是疫情，而是不知道疫情何時結束，因此廠商對未來六個月呈現保守，大部分廠商說四月後狀況看不清楚，對未來非常保守，目前產業不是正常情況，「未來六個月展望指數」也創下創編以來最大跌幅。